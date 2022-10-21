"Євробачення-2023": стало відомо, які країни візьмуть участь у пісенному конкурсі

На вокальному змаганні будуть представлені 37 країн.

Європейський мовний союз нарешті назвав країни, які зможуть взяти участь у конкурсі "Євробачення-2023".

Наступного року до британського міста Ліверпуль приїдуть вокалісти з 37 країн. В той час, як представники восьми держав взагалі відмовилися від подачі заявки.

Так, як повідомляється на офіційному сайті конкурсу, учасниками "Євробачення-2023" стали:

Албанія

Австралія

Вірменія

Австрія

Азербайджан

Бельгія

Хорватія

Кіпр

Чехія

Данія

Естонія

Фінляндія

Франція

Грузія

Німеччина

Греція

Ісландія

Ірландія

Ізраїль

Італія

Латвія

Литва

Мальта

Молдова

Нідерланди

Норвегія

Польща

Португалія

Румунія

Сан-Марино

Сербія

Словенія

Іспанія

Швеція

Швейцарія

Україна

Великобританія

Таким чином, участь у пісенному змаганні не візьмуть Андорра, Люксембург, Словаччина та Монако. А також Болгарія, Чорногорія та Північна Македонія. Головною причиною відмови країн від участі стали проблеми із фінансуванням.

Крім того, від 2021 року Європейський мовний союз позбавив членства Білорусь. Також від 2022 року Росія позбавлена права участі через повномасштабне вторгнення до України.

Тим часом організатори Національного відбору на "Євробачення" в Україні тримали 384 заявки від 299 учасників, лонгліст планують оприлюднити до кінця жовтня.

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