"Євробачення-2023": стало відомо, якими будуть логотип та слоган пісенного конкурсу у Ліверпулі

Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023" нарешті отримав свій логотип та слоган.

На офіційній сторінці конкурсу в Instagram з'явилася перша світлина із зображенням нового оформлення шоу, яке цього року пройде у Ліверпулі від імені України. Також на сторінці поділилися відео з великим банером з лого під пісню Stefania переможців "Євробачення-2022" українського гурту Kalush Orchestra.

У логотипі організатори об'єднали чотири кольори - синій, жовтий, фіолетовий та рожевий. Вони зображені у вигляді серця, яке вже давно є символом "Євробачення". До речі, деяким єврофанам картинка дуже нагадала логотип "Євробачення-2017", яке проходило у Києві після перемоги Джамали на шоу у Стокгольмі.

Офіційний слоган конкурсу цього року бути звучати так: "United by music", що у перекладі означає "Об'єднані музикою".

Усі подробиці про нове оформлення конкурсу організатори мають розповісти 31 січня під час прямої трансляції "Церемонії передавання ключів місту Ліверпулю та жеребкування учасників півфіналів Пісенного конкурсу Євробачення-2023".

Читайте також: