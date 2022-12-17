"Євробачення-2023": TVORCHI здивували своїм номером у фіналі нацвідбору

Останніми у фіналі конкурсу нацвідбору на "Євробачення-2023" виступив гурт TVORCHI.

Артисти продемонстрували пісню Heart Of Steel. Цікавою була не лише композиція, а й номер учасників. Джеффрі був одягнений у жовтий костюм, а Андрій – у чорний. Позаду них на відео транслювався символ ядерної небезпеки, а також танцівники у протигазах.

"Коли ми йшли на "Євробачення", ми глянули у минуле цього конкурсу. Його створили після Другої світової війни для того, щоб об'єднати Європу. Сьогодн, поки дехто грається у ядерні загрози, наші люди зі стальними серцями захищають всю Європу. Час єднатися проти зла, заради миру", - зазначив Гуцуляк.

Юлія Саніна зазначила, що помітно ретельну підготовку гурту до фіналу нацвідбору. Утім, суддя висловила й недоліки. Співачка наголосила, що TVORCHI варто подумати щодо приспівів пісні. За словами Юлії, їй чогось не вистачило.

"Я вважаю, що це був епічний фінал. Мені подобається те, що це нова українська музика. З вашою музикою, реально, ми можем показати, що Україна може бути різною. Це дуже знайома європейська якісна музика. Видно, що ви вклалися, видно, що вам це потрібно. Щодо пісні – початок феноменальний. Щодо приспіву – мені щось не вистачає, не вистачає хітовості, не вистачає беків можливо. Якщо ви переможете і поїдете, подумайте над приспівом", - прокоментувала виступ гурту Саніна.

Зазначимо, редакція сайту ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію та першою розповість, хто переміг у нацвідборі та поїде до міста Ліверпуль.

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