"Євробачення-2023": в Україні вже почали обирати локацію для проведення конкурсу

"Євробачення-2023": в Україні вже почали обирати локацію для проведення конкурсу

В Україні вже почали готуватися до проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023".

Під час підготовки до конкурсу, організатори першою чергою думають про безпеку учасників.

Як повідомив заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, Міністерство оборони та Міністерство внутрішніх справ України від самого початку допомагають організувати "Євробачення-2023".

Наразі організатори вже обрали декілька локацій для проведення конкурсу, які зможуть забезпечити зручну логістику, а головне – безпеку. Утім, де саме розташовані цю локації, поки не можуть розголошувати.

"Ми показуємо світу свою відкритість, гостинність та вміння реалізовувати масштабні проєкти", - зазначив Тимошенко.

Нагадаємо, український гурт Kalush Orchestrа переміг у конкурсі "Євробачення-2022"з піснею Stefania. Таким чином наступний конкурс має відбутися в Україні. Втім, держава-переможець може передати право проведення іншій країні.

Зі свого боку, міністр культури Олександр Ткаченко запевнив, що конкурс відбудеться однозначно на території України. А голова правління НСТУ Микола Чернотицький заявив, що українці самостійно зможуть обрати склад національного журі для конкурсу "Євробачення-2023".

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