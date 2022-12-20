"Євробачення-2023": відоме ім'я українського режисера, який займеться постановкою конкурсу

Кліпмейкер свого часу готував шоу для Олі Полякової.

Стало відоме ім'я кліпмейкера, який став режисером та креативним директором конкурсу "Євробачення-2023" від України.

Загалом, ним став Герман Нєнов. Саме він відповідатиме за візуальне представлення України на міжнародному пісенному конкурсі разом із креативною командою BBC, йдеться на офіційному сайті мовника.

"Моя особиста творча місія — створювати красу, і я обіцяю, що вся краса і вся масштабність української культури та мистецтва будуть максимально проявленні цього року на "Євробаченні-2023"! Мені дуже хочеться зробити так, щоб європейські глядачі змогли відійти від шаблонних уявлень про Україну. Хочу показати нашу країну сучасною, але водночас – автентичною", - прокоментував у Facebook Нєнов.

Герман Нєнов / Фото: facebook.com/german.nenov

Зазначимо, директором міжнародного конкурсу, який відбудеться наступного року, став Ден Шиптон. Виробництвом півфіналів та фіналу займуться три режисери – Річард Валентайн, Оллі Бартлетті та Ніккі Парсонс. Музичне оформлення "Євробачення-2023" підготує Коджо Самуель, а сцену та декорації – Хуліо Хімеде. Роберт Едвардс став звукорежисером трансляції, а Тім Раутледж – дизайнером світла.

Зазначимо, Герман Нєнов - український режисер-поставновник, кліпмейкер та креативний продюсер. Він займався постановкою шоу для Олі Полякової, а також знімав кліпи для Ірини Білик, Наталії Могилевської, Злати Огнєвіч та Анни Трінчер.

Нагадаємо, "Євробачення-2023" мала приймати Україна, адже український гурт переміг у конкурсі 2022 року. Однак з міркувань безпеки, пісенний захід відбудеться у Великій Британії. Україну на "Євробаченні-2023" представлятиме гурт TVORCHI.

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