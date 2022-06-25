"Євробачення-2023": відомо міста, де може відбутися конкурс

Організатори "Євробачення" назвали міста, у яких потенційно міг би відбутися пісенний конкурс 2023 року.

Так, відомо, що музична першість цього разу не відбудеться в Україні. Відповідне рішення ухвалив Європейський мовник, зазначивши, що через війну неможливо гарантувати учасникам та гостям безпеку.

Тепер EBU веде перемовини з Великою Британією, яка посіла друге місце цього року. На сайті пісенного конкурсу назвали міста, де може відбутися "Євробачення-2023": Абердін, Белфаст, Бірмінгем, Кардіфф, Глазго, Лідс, Ліверпуль, Лондон, Манчестер, Ньюкасл, Ноттінгем та Шефілд.

Вимоги до міста, яке прийматиме конкурс:

Майданчик, який вмістить не менше 10 000 глядачів Пресцентр на 1500 журналістів У місті має бути міжнародний аеропорт Розміщення у готелі не менше 2000 делегатів, журналістів та глядачів.

Нагадаємо, нещодавно в EBU заявили, що в Україні не може бути проведено конкурс, оскільки "не всі умови можуть бути виконані". Зі свого боку, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Україна не згодна з таким рішенням та вимагав додаткових перемовин.

Ткаченко підготував звернення до ЄМС, яке також підписали переможниця "Євробачення-2004" Руслана Лижичко, фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк та голова правління АТ "НСТУ" Микола Чернотицький. Втім, організатори не змінили свого рішення.

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