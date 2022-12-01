"Євробачення-2023": вперше глядачі зможуть проголосувати за фаворита на Нацвідборі у "Дії"

Раніше саме через застосунок українці обрали журі Нацвідбору.

Сьогодні, під час онлайн-жеребкування між фіналістами Нацвідбору на "Євробачення-2023" керівник команди "Впровадження Дії" Денис Іванов розповів, яким чином відбуватиметься голосування заа представника на міжнародному конкурсі.

Зокрема, українці вперше в історії "Євробачення-2023" зможуть проголосувати за свого фаворита на Нацвідборі через застосунок "Дія".

"Вперше в історії "Євробачення" зможете обрати представника від України в застосунку "Дія". Прозоро і у кілька кліків. Цього року активно цифровізуємо традиції "Євробачення". Маємо класні результати. У травні понад мільйон українців по всьому світу подивилися "Євробачення" в "Дії". А вже в жовтні пів мільйона громадян обрали трійку журі Нацвідбору в застосунку. Рухаємося далі. Кожен громадянин зможе максимально швидко та комфортно підтримати улюбленого виконавця, який представить Україну на Євробаченні-2023 у Ліверпулі", - йдеться у повідомленні міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Зазначимо, що раніше українці через застосунок "Дія" обрали членів журі Нацвідбору. Ними стали лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, співачка Джамала та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

Фінал Нацвідбору на "Євробачення-2023" відбудеться 17 грудня у бомбосховищі. За право представити нашу країну на музичній першості, яка відбудеться у Ліверпулі, Велика Британія, поборяться 10 артистів. З ними, а також їхніми піснями ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

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