"Євробачення-2023": вже третя країна відмовилася від участі у конкурсі та пояснила чому

Також відомо, скільки країни підтвердили участь у пісенному конкурсі.

Вже третя країна відмовилася від участі у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023", який відбудеться у Великій Британії.

Національний мовник Болгарії повідомив, що наступного року учасник від країни не поїде до Ліверпуля. Таке рішення було прийняте через брак фінансування. Так, бюджет мовника на наступний рік скоротився на понад один мільйон доларів.

Як повідомляється на офіційному сайті "Євробачення", 37 країн підтвердили участь у міжнародному пісенному конкурсі, півфінали якого відбудуться 9 та 11 травня, а фінал – 13 травня 2023 року.

Фото: instagram.com/eurovision

Раніше від участі у "Євробаченні-2023" відмовилася Чорногорія через збільшення витрат на реєстраційні збори. Також Північна Македонія не поїде 2023 року до Ліверпуля через брак фінансування.

Від 2021 року Білорусь не бере участі у "Євробаченні". Європейський мовний союз позбавив членства країну. Також від 2022 року Росія позбавлена права участі через повномасштабне вторгнення в Україну.

Тим часом українці активно готуються до "Євробачення-2023". Організатори Національного відбору отримали 384 заявки від 299 учасників, лонгліст планують оприлюднити до кінця жовтня.

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