"Євробачення-2023": за право приймати конкурс змагатимуться два міста у Великій Британії

Британський суспільний мовник BBC та Європейська мовна спілка (EBU) продовжують обирати місце для проведення "Євробачення-2023". Напочатку на право приймати шоу претендували сім міст, однак зараз кількість "учасників" скоротилася до двох.

Отже тепер організатору конкурсу будуть обирати між Глазго а Ліверпулем, повідомляє ВВС.

"Дякуємо всім семи містам Великобританії, які продемонстрували ентузіазм та пристрасть до Євробачення, властиві всій Великій Британії. Ми були неймовірно вражені якістю та креативністю всіх міських пропозицій у цій висококонкурентній галузі", - сказав Філ Харролд, голова Відбірної комісії ВВС у містах-організаторах.

Зараз спеціальна комісія проводить перемовини з представниками обох міст, аби обрати кращого кандидата. Офіційну заяву про своє остаточне рішення у комітеті мають зробити за декілька тижнів.

Нагадаємо, раніше в EBU відмовилися проводити конкурс в Україні, оскільки "не всі умови можуть бути виконані". У свою чергу, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Україна не згодна з таким рішенням та вимагав додаткових перемовин. Нажаль, після довгих суперечок, організатори вже не змінили свого рішення.

У результаті, Європейська мовна спілка, Суспільне та ВВС домовилися провести конкурс у Великій Британії, але від імені України.

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