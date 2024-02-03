"Євробачення-2024": alyona alyona і Jerry Heil довели до мурах живим виконанням пісні Teresa & Maria

Шостими на сцену нацвідбору на "Євробачення-2024" вийшли співачки alyona alyona та Jerry Heil.

Дует артисток, який створився саме для участі у нацвідборі, чуттєво виконав конкурсну композицію - Teresa & Maria. Першою свою партію продемонструвала Jerry Heil, а згодом після неї виконала реп-частину alyona alyona.

Jerry Heil та alyona alyona, нацвідбір на "Євробачення-2024"

Ведучі шоу, а також журі зізнавалися, що після прослуховування треку в них побігли мурашки шкірою. Щоправда, Андрій Данилко зазначив, потрібно ще попрацювати над номером, костюмами та взаємодією між співачками.

Jerry Heil та alyona alyona, нацвідбір на "Євробачення-2024"

"Це так важко читати реп. Я слухав і думав, коли вона бере повітря. Ви великі молодці. Я одразу, коли почув цю пісню вперше, я її не вимкнув. У мене в голові було, що це конкурсна після для "Євробачення". У мене є питання по номеру, образам, і мені не вистачає вашої взаємодії", - прокоментував виступ дівчат Данилко.

Співачка Джамала зазначила, що пісня дійсно конкурсна, однак в неї є релігійний підтекст. За словами журі, з цим потрібно бути обережним.

Jerry Heil та alyona alyona, нацвідбір на "Євробачення-2024"

"Може я помиляюся, але це історичний момент для "Євробачення", коли дві топові артистки об'єдналися. Ви зробили пісню дуже якісну. У неї крутий куплет, приспів. Єдине, тут є тема релігії, а з нею потрібно бути обережно", - висловилася Джамала.

alyona alyona & Jerry Heil

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