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"Євробачення-2024": alyona alyona і Jerry Heil довели до мурах живим виконанням пісні Teresa & Maria

"Євробачення-2024": alyona alyona і Jerry Heil довели до мурах живим виконанням пісні Teresa & Maria

"Євробачення-2024": alyona alyona і Jerry Heil довели до мурах живим виконанням пісні Teresa & Maria

Jerry Heil та alyona alyona, нацвідбір на "Євробачення-2024"

Судді розхвалили виступ артисток.

Шостими на сцену нацвідбору на "Євробачення-2024" вийшли співачки alyona alyona та Jerry Heil.

Дует артисток, який створився саме для участі у нацвідборі, чуттєво виконав конкурсну композицію - Teresa & Maria. Першою свою партію продемонструвала Jerry Heil, а згодом після неї виконала реп-частину alyona alyona.

Jerry Heil та alyona alyona, нацвідбір на
Jerry Heil та alyona alyona, нацвідбір на "Євробачення-2024"

Ведучі шоу, а також журі зізнавалися, що після прослуховування треку в них побігли мурашки шкірою. Щоправда, Андрій Данилко зазначив, потрібно ще попрацювати над номером, костюмами та взаємодією між співачками.

Jerry Heil та alyona alyona, нацвідбір на
Jerry Heil та alyona alyona, нацвідбір на "Євробачення-2024"

"Це так важко читати реп. Я слухав і думав, коли вона бере повітря. Ви великі молодці. Я одразу, коли почув цю пісню вперше, я її не вимкнув. У мене в голові було, що це конкурсна після для "Євробачення". У мене є питання по номеру, образам, і мені не вистачає вашої взаємодії", - прокоментував виступ дівчат Данилко.

Співачка Джамала зазначила, що пісня дійсно конкурсна, однак в неї є релігійний підтекст. За словами журі, з цим потрібно бути обережним.

Jerry Heil та alyona alyona, нацвідбір на
Jerry Heil та alyona alyona, нацвідбір на "Євробачення-2024"

"Може я помиляюся, але це історичний момент для "Євробачення", коли дві топові артистки об'єдналися. Ви зробили пісню дуже якісну. У неї крутий куплет, приспів. Єдине, тут є тема релігії, а з нею потрібно бути обережно", - висловилася Джамала.

alyona alyona & Jerry Heil / ©
alyona alyona & Jerry Heil

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