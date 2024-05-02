"Євробачення-2024": alyona alyona і Jerry Heil наживо заспівали на сцені в Мальме і показали образи

Тепер можна чудово розгледіти образи артисток, фрагмент їхнього шоу, а також почути вокал.

Українські співачки alyona alyona і Jerry Heil активно готуються до першого півфіналу "Євробачення-2024", де вони з піснею "Teresa & Maria" змагатимуться за вихід до фіналу.

Виконавиці вже провели другу репетицію свого концертного номера. Якщо раніше співачки тішили єврофанів лише фото, то цього разу показали й відео.

Тепер можна чудово розгледіти образи alyona alyona і Jerry Heil. Окрім того, на відео добре видно фрагмент шоу виконавець. До речі, режисеркою виступу співачок стала Таню Муіню, яка славиться своєю співпрацею зі світовими зірками.

"Євробачення-2024": з'явилося відео, як alyona alyona і Jerry Heil репетирують на сцені в Мальме

"Вірю, що наша жіноча синергія з талановитою Таню Муіньо зможе підкорити серця всієї Європи та світу. Українська музика повинна лунати гучно!" – зазначила alyona alyona.

Також дівчата неабияк майстерно заспівали наживо. Фани не почули жодних негараздів в їхньому вокалі та просто засипали артисток компліментами. Вони зазначили, що це дійсно професійний рівень і дівчата варті високого місця у фіналі.

"Величезна вдячність за підтримку", - подякувала Jerry Heil за підтримку.

alyona alyona та Jerry Heil під час репетиції номеру для "Євробачення-2024"

Нагадаємо, вже 7 травня стартує перший півфінал "Євробачення-2024", де учасниці від України змагатимуться за місце у фіналі. Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на конкурсі та першою повідомить, чи вдасться дуету пройти далі. Поки ж пропонуємо вам дізнатися, де можна подивитися "Євробачення-2024", імена всіх учасників та хто лідирує в букмекерських прогнозах.

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