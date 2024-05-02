"Євробачення-2024": alyona alyona і Jerry Heil наживо заспівали на сцені в Мальме і показали образи

Тепер можна чудово розгледіти образи артисток, фрагмент їхнього шоу, а також почути вокал.
Українські співачки alyona alyona і Jerry Heil активно готуються до першого півфіналу "Євробачення-2024", де вони з піснею "Teresa & Maria" змагатимуться за вихід до фіналу.
Виконавиці вже провели другу репетицію свого концертного номера. Якщо раніше співачки тішили єврофанів лише фото, то цього разу показали й відео.
Тепер можна чудово розгледіти образи alyona alyona і Jerry Heil. Окрім того, на відео добре видно фрагмент шоу виконавець. До речі, режисеркою виступу співачок стала Таню Муіню, яка славиться своєю співпрацею зі світовими зірками.
"Вірю, що наша жіноча синергія з талановитою Таню Муіньо зможе підкорити серця всієї Європи та світу. Українська музика повинна лунати гучно!" – зазначила alyona alyona.
Також дівчата неабияк майстерно заспівали наживо. Фани не почули жодних негараздів в їхньому вокалі та просто засипали артисток компліментами. Вони зазначили, що це дійсно професійний рівень і дівчата варті високого місця у фіналі.
"Величезна вдячність за підтримку", - подякувала Jerry Heil за підтримку.
Нагадаємо, вже 7 травня стартує перший півфінал "Євробачення-2024", де учасниці від України змагатимуться за місце у фіналі. Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на конкурсі та першою повідомить, чи вдасться дуету пройти далі. Поки ж пропонуємо вам дізнатися, де можна подивитися "Євробачення-2024", імена всіх учасників та хто лідирує в букмекерських прогнозах.
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