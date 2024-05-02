"Євробачення-2024": alyona alyona і Jerry Heil після репетиції різко піднялися в букмекерській таблиці

Українські співачки alyona alyona і Jerry Heil, після другої репетиції свого номера на "Євробачення-2024", різко піднялися в букмекерській таблиці.

Так, якщо раніше артистки показували лише свої образи, то цього разу в коротенькому відео вони засвітили фрагмент шоу, а також продемонстрували, як співають наживо. Схоже, єврофани позитивно оцінили виступ alyona alyona і Jerry Heil.

"Євробачення-2024": з'явилося відео, як alyona alyona і Jerry Heil репетирують на сцені в Мальме

Після відео з їхньої другої репетиції Україна почала різко підійматися в букмекерській таблиці. Якщо раніше артисткам пророкували п'яте місце, то нині ж з ймовірністю в 10% букмекери переконані, що alyona alyona і Jerry Heil привезуть до України четверте. Щоправда, прогнози постійно змінюються. Цілком можливо, що виконавиці піднімуться ще вище.

Прогнози букмекерів на переможця "Євробачення-2024" / Фото: eurovisionworld.com

А от лідером у букмекерській таблиці лишається представник Швейцарії – співак Nemo, який представлятиме країну з піснею The Code. На їхню думку, виконавець переможе з ймовірністю в 22%.

На п'яти йому наступає учасник від Хорватії – співак Baby Lasagna, який боротиметься за перемогу з композицією Rim Tim Tagi Dim. Артист має невеличкий відрив з першим місцем, в саме в 1%.

Нагадаємо, перший півфінал "Євробачення-2024" стартує вже 7 травня. Саме тоді представниці України й будуть змагатися за вихід до грандфіналу. Редакція сайту вестиме текстову онлайн-трансляцію конкурсу і першою повідомить, чи вдасться alyona alyona і Jerry Heil вибороти місце в фіналі. Поки ж пропонуємо вам дізнатися, де дивитися "Євробачення-2024", а також імена всіх учасників та їхні пісні.

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