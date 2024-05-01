"Євробачення-2024": alyona alyona і Jerry Heil розсекретили, яким буде їхній виступ і хто його готує

Створенням номера зайнялася відома режисерка, яка була номінанткою на "Греммі".

Українські співачки alyona alyona і Jerry Heil, які представлятимуть Україну на "Євробаченні-2024", розсекретили, яким буде їхній виступ та хто його готує.

Артистки у своєму Instagram поділилися, що створенням номера зайнялася відома українська режисерка Таню Муіньо. Вона славиться своєю співпрацею з багатьма світовими музикантами, серед яких Кеті Перрі, Дженніфер Лопес, Гаррі Стайлс, The Weeknd, Cardi B та багато інших. Окрім того, Таню була номінанткою на престижну премію "Греммі".

Таню Муіньо / Фото: instagram.com/tanumuino

"Таню Муіньо — сильна особистість, талант, що не просто представляє Україну на міжнародній арені — вона лідер, що створює тренди", - прокоментували артистки.

alyona alyona та Jerry Heil поділилися, що розповіли Таню, яким би хотіли бачити свій номер та що ним планують показати. Врешті, режисерка запропонувала їм свою ідею, яка виконавицям неабияк сподобалася.

alyona alyona та Jerry Heil під час репетиції номеру для "Євробачення-2024". Фото: eurovision.tv

Зокрема, alyona alyona та Jerry Heil зазначили, що своїм номером хочуть показати світові єдність, сталеву силу та волю.

"На початку нашої співпраці ми проговорили все, що болить та резонує нам в нашій пісні і вже за декілька діб почули бачення режисерки, яке підкорило нас. Ми зрозуміли: це те, як ми хочемо через наш номер промовляти до світу! Єдність, сталева сила дів, віра та воля! Музика таки єднає світ, ми впевнені! І знаємо, що ця постановка з'єднає серця по всьому світу в стремлінні до перемоги світла над темрявою!" – зазначили артистки.

alyona alyona та Jerry Heil під час репетиції номеру для "Євробачення-2024". Фото: eurovision.tv

Нагадаємо, "Євробачення-2024" розпочнеться вже за декілька днів. Редакція сайту ТСН.ua вестиме текстову трансляцію та першою назве ім'я переможця. Поки ж пропонуємо вам дізнатися, де дивитися конкурс, імена всіх учасників та їхні пісні і кому букмекери пророкують перемогу.

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