"Євробачення-2024": alyona alyona та Jerry Heil довели до мурах потужним виступом і закликали до миру в Україні

Щойно на сцені міжнародного конкурсу "Євробачення-2024" дует alyona alyona та Jerry Heil під гучні овації продемонстрували номер, присвячений незламності українців.

Виконавиці вийшли на сцену Malmo арени під номером 2 і зворушили піснею Teresa & Maria. Протягом виступу alyona alyona та Jerry Heil давали волю емоціям, тому кожен у залі відчув усі закладені у рядки сенси. Зокрема, доповнювали атмосферу і костюми співачок, які символічно складалися з обладунків. Як раніше зазначав дует, таким чином їм було важливо підкреслити єдність, незламність і силу українських жінок.

Наприкінці виступу артистки потужно просто зі сцени закликали світ до миру в Україні: "Об'єднуйся, світе! Мир Україні".

alyona alyona та Jerry Heil на "Євробаченні-2024". Фото: eurovision.tv

alyona alyona та Jerry Heil на "Євробаченні-2024"

Так, після низки перешкод і травм, отриманих під час попередніх репетицій та виступів, alyona alyona та Jerry Heil виконали блискучий виступ у фіналі. Про це свідчить реакція зали, яка весь час спостерігала за перформансом на сцені та аплодувала під гучні овації. Ба більше, левова частина іноземців навіть підспівували нашим зіркам.

Зазначимо, тим часом редакція сайту ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію конкурсу, тож першою повідомить, чи вдалося alyona alyona та Jerry Heil вибороти перше місце у Мальме.

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