"Євробачення-2024": alyona alyona та Jerry Heil довели до сліз промовистим номером про силу жінок

Щойно у Швеції на сцені міжнародного конкурсу "Євробачення-2024" дует alyona alyona та Jerry Heil приголомшили виконанням пісні Teresa & Maria.

Виконавиці вийшли боротися за місце у фіналі під номером п'ять. У цей час зала затамувала подих і приготувалася підспівувати потужні рядки композиції Teresa & Maria. До того ж славетна українська режисерка Таню Муіньо великої уваги приділила візуальній частині номеру.

Виступ розпочинається виходом Jerry Heil зі скель, які розходяться на величезному екрані сцени. Далі на підлозі починає відображатися анімація землі, крізь яку пробивається джерело, яке перетворюється у вихор. Йдучи по воді, артистка підкорює своїм голосом, а потім в обладунках здіймається на скелю-декорацію. У цей час на її тлі на екрані падають вогняні феєрверки, які багатьом українцям видалися схожими на фосфорні бомби, якими держава-терористка нищить Україну. До речі, тут стає зрозуміло, що конкурсна пісня дещо зазнала мелодійних змін.

Також реп-частиною вражає alyona alyona. У її волоссі встромлена прикраса у формі меча, яку вона демонстративно дістає і робить символічною "родзинкою". Зверху на великих екранах з'являються тіні, як нагадування про наших предків. Тим часом на центральному екрані відображається голограма Jerry Heil, що має підтекст вознесіння. Вже наприкінці номеру виконавиці об'єднуються та демонструють непоборну українську жіночу силу. Зрештою, артистки лягають на підлогу-екран, на якій відображаються ще десятки жінок, які лежать.

Виступ alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні-2024 / Фото: Associated Press

До слова, протягом усього виступу зал співав в унісон з дуетом. Переповнена емоціями та потужними сенсами публіка нестримно аплодувала стоячи. Тож, alyona alyona та Jerry Heil зійшли зі сцени після слів "дякую" під гучні овації єврофанів.

Нагадуємо, протягом всього "Євробачення-2024" редакція сайту ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію конкурсу. Ми пильно слідкуємо за всіма подіями конкурсу, щоб першими повідомити, чи вдалося нашому дуету alyona alyona та Jerry Heil пройти до грандфіналу, який відбудеться 11 травня.

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