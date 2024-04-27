"Євробачення-2024": alyona alyona та Jerry Heil прибули до Швеції та провели першу репетицію виступу

Дует українських артисток alyona alyona та Jerry Heil, який з піснею "Teresa & Maria" представить Україну на "Євробаченні-2024", прибув до Мальме, Швеція, де цьогоріч відбуватиметься конкурс.

Зокрема, виконавиці провели свою першу репетицію на головній сцені. На офіційному сайті "Євробачення" вже опублікували перші кадри з виступу та привідкрили завісу костюмів і декорацій. Так, Jerry Heil постає з нарощеним довгим волоссям у пастельній довгій сукні, а alyona alyona – сірому костюмі.

alyona alyona та Jerry Heil під час репетиції номеру для "Євробачення-2024". Фото: eurovision.tv

alyona alyona та Jerry Heil під час репетиції номеру для "Євробачення-2024". Фото: eurovision.tv

alyona alyona та Jerry Heil під час репетиції номеру для "Євробачення-2024". Фото: eurovision.tv

Варто зазначити, що команда дизайнерів пропрацювала все до дрібниць і доповнила образи виконавиць елементами обладунків, в які закладені потужні сенси незламності та героїзму. До слова, конкурсний номер українських представниць створений в темно-багряних відтінках.

alyona alyona та Jerry Heil під час репетиції номеру для "Євробачення-2024". Фото: eurovision.tv

alyona alyona та Jerry Heil під час репетиції номеру для "Євробачення-2024". Фото: eurovision.tv

alyona alyona та Jerry Heil під час репетиції номеру для "Євробачення-2024". Фото: eurovision.tv

alyona alyona та Jerry Heil під час репетиції номеру для "Євробачення-2024". Фото: eurovision.tv

У коментарях єврофани високо оцінили такий задум і вже з нетерпінням чекають на міжнародний пісенний конкурс:

Неперевершено! Я навіть і не очікував таких костюмів і кольорів

Божественно! За правильного підходу це буде розрив

Вони мене завжди дивують, але цього разу вони мене вразили, як ніколи, обожнюю їх

alyona alyona та Jerry Heil під час репетиції номеру для "Євробачення-2024". Фото: eurovision.tv

Нагадаємо, "Євробачення-2024" відбудеться вже майже за тиждень. Півфінали пройдуть 7 та 9 травня, а фінал – 11. Представниці від України змагатимуться за вихід до гранд-фіналу 7 травня. Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на конкурсі та першою повідомить про найголовніші події.

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