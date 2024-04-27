"Євробачення-2024": alyona alyona та Jerry Heil прибули до Швеції та провели першу репетицію виступу

Українські представниці вражатимуть незвичними образами та декораціями.
Дует українських артисток alyona alyona та Jerry Heil, який з піснею "Teresa & Maria" представить Україну на "Євробаченні-2024", прибув до Мальме, Швеція, де цьогоріч відбуватиметься конкурс.
Зокрема, виконавиці провели свою першу репетицію на головній сцені. На офіційному сайті "Євробачення" вже опублікували перші кадри з виступу та привідкрили завісу костюмів і декорацій. Так, Jerry Heil постає з нарощеним довгим волоссям у пастельній довгій сукні, а alyona alyona – сірому костюмі.
Варто зазначити, що команда дизайнерів пропрацювала все до дрібниць і доповнила образи виконавиць елементами обладунків, в які закладені потужні сенси незламності та героїзму. До слова, конкурсний номер українських представниць створений в темно-багряних відтінках.
У коментарях єврофани високо оцінили такий задум і вже з нетерпінням чекають на міжнародний пісенний конкурс:
- Неперевершено! Я навіть і не очікував таких костюмів і кольорів
- Божественно! За правильного підходу це буде розрив
- Вони мене завжди дивують, але цього разу вони мене вразили, як ніколи, обожнюю їх
Нагадаємо, "Євробачення-2024" відбудеться вже майже за тиждень. Півфінали пройдуть 7 та 9 травня, а фінал – 11. Представниці від України змагатимуться за вихід до гранд-фіналу 7 травня. Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на конкурсі та першою повідомить про найголовніші події.
Читайте також:
- Відома українська акторка вперше виходить заміж і похизувалася обручкою
- Джамала пояснила, чому уникає спілкування з рідними в окупованому Криму: "Наш біль"
- Відома українська акторка розповіла про болісну втрату в родині: "Не можу повірити"
- Маша Єфросиніна вперше за тривалий час показала свою підрослу 20-річну доньку Нану