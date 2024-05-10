"Євробачення-2024": alyona alyona та Jerry Heil розповіли про підготовку до фіналу конкурсу

Дует alyona alyona та Jerry Heil розповіли про свої переживання напередодні виступу у грандфіналі "Євробачення-2024".

Як зізнаються артистки, вони дуже ретельно готуються до фіналу "Євробачення-2024" та сподіваються на перемогу. До того ж їм дуже важлива підтримка іноземців, які додають пісню Teresa & Maria собі у плейлисти й поширюють важливі меседжі, закладені у композицію.

"Дуже намагаємося гідно виступити у фіналі. Водночас слідкуємо за тим, як сприймають європейці нашу пісні. Для нас честь бути в усіх чартах", - розповіли виконавиці для "ЖВЛ".

alyona alyona і Jerry Heil / Фото: eurovision.tv

Однак, представниці від України переконані, щоб перемогти потрібно залучати підтримку і голоси людей з усього світу. Тому alyona alyona та Jerry Heil закликали не забувати про це у фіналі "Євробачення-2024", який відбудеться вже завтра, 11 травня.

"Ідея нашої пісні про єдність світу, який сильний ми народ, як стоїмо і потребуємо підтримки. Тільки тоді ми зможемо достукатися до людей. Без підтримки це б не працювало", - додали зірки.

Нагадаємо, дует alyona alyona та Jerry Heil після першого півфіналу встановили рекорд України на "Євробаченні".

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