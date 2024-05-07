"Євробачення-2024": букмекери назвали ймовірного переможця і визначилися з місцем для України

На думку букмекерів, alyona alyona і Jerry Heil увійдуть до п'ятірки.

Вже сьогодні, 7 травня, о 22:00 розпочнеться перший півфінал "Євробачення-2024", де представники 37 країн боротимуться за перемогу.

Наразі складно визначитися, кому вдасться отримати кришталевий кубок. Утім, букмекери вже поставили свої ставки. Беззаперечним лідером у їхніх прогнозах є представник Хорватії. На думку букмекерів, співак Baby Lasagna переможе з запальною піснею Rim Tim Tagi Dim з вірогідністю в 29%.

Baby Lasagna / Фото: eurovision.tv

А от на другому місці має опинитися представник Швейцарії. З першим місцем у відсотках у нього чималий розрив. Співаку Nemo пророкують перемогу з піснею The Code з вірогідністю в 16%. Що цікаво, раніше саме він лідирував. Однак, після репетицій Baby Lasagna його обігнав.

Nemo / Фото: eurovision.tv

Третє місце, на думку букмекерів, має посісти з вірогідністю в 12% Італія. Країну цьогоріч представляє співачка Angelina Mango з піснею La noia.

Angelina Mango / Фото: eurovision.tv

А от представницям України, співачкам alyona alyona і Jerry Heil, пророкують саме п'яте місце з вірогідністю в 10%. Однак, в букмекерській таблиці все ще може змінитися. До слова, вже сьогодні артистки покажуть свій номер. Вони виступатимуть на головній сцені "Євробачення-2024" п'ятими.

Букмекерський прогноз на переможця "Євробачення-2024" / Фото: eurovisionworld.com

Нагадаємо, редакція сайту ретельно стежитиме за перебігом подій на конкурсі та вестиме текстову онлайн-трансляцію. Поки ж пропонуємо ознайомитися з порядком виступів учасників у першому півфіналі та їхніми піснями.

Читайте також: