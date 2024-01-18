"Євробачення-2024": букмекери назвали ймовірного переможця нацвідбору

Букмекери з великим відривом оцінили шанси на перемогу саме цього фіналіста.

Вже незабаром, а саме 3 лютого, відбудеться Національний відбір на "Євробачення-2024", який цьогоріч мине у шведському місті Мальме.

За право представляти Україну на міжнародному конкурсі змагатимуться 11 фіналістів нацвідбору. Вони вже оприлюднили свої конкурсні композиції. Тож букмекери оцінили шанси кандидатів на перемогу.

Перше місце на нацвідборі з великим відривом пророкують дуету Jerry Heil та alyona alyona з піснею "Teresa & Maria". Шанс співачок на перемогу оцінюють в 54 відсотки.

Друге місце, на думку букмекерів, посяде виконавець MELOVIN з піснею "Dreamer".

А от третє місце у нацвідборі може посісти співачка ANKA, яка змагатиметься за перемогу з композицією "Палала". До речі, виконавиця не одразу потрапила до списку фіналістів. Вона стала 11 учасницею нацвідбору завдяки користувачам "Дії", які віддали за неї свій голос.

Прогнози букмекерів на переможця нацвідбору на "Євробачення-2024" / Фото: eurovisionworld.com

До речі, хоч нацвідбір ще не відбувся, однак світові букмекери з ймовірністю в 8 відсотків пророкують перемогу на "Євробаченні-2024" саме Україні. Далі у таблиці йде Велика Британія, а на третьому місце опинилася Італія.

Прогнози букмекерів на переможця "Євробачення-2024" / Фото: eurovisionworld.com

Нагадаємо, довкола нацвідбору на "Євробачення-2024" виникли непорозуміння. Річ у тім, що гурт-фіналіст NAHABA запідозрили у плагіаті. Деяким користувачам конкурсний трек колективу нагадав композицію російського гурту. Музичний продюсер нацвідбору Дмитро Шуров вже прокоментував це та відповів, чи є в пісні GLASSS плагіат.

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