"Євробачення-2024": через гучний скандал з учасником Нідерландів призупинено голосування

Жителі країн, які не беруть участі в "Євробаченні-2024", зіткнулися з неможливістю проголосувати за фаворитів у категорії "Решта світу" за добу до початку фіналу.

Річ у тім, що напередодні розгорівся скандал довкола одного з фіналістів. Мова йде про представника Нідерландів, виконавця Йоста Кляйна. За інформацією від організаторів, нині вони проводять розслідування через деякий інцидент, який трапився за лаштунками. Подейкують, що музикант вступив у сутичку з оператором, а решта припускає, що Йост вступив у конфлікт з представницею Ізраїлю. Тим не менш, поки Європейський суспільний мовник (EBU) з'ясовує всі обставини, голосування у категорії "Решта світу", яке мало б відкритися за добу до шоу, недоступне.

Голосування у категорії "Решта світу" призупинено. Фото: esc.vote

Це викликало обурення з боку глядачів з країн, які вже могли б віддавати голоси за фаворитів на "Євробаченні-2024" на офіційному сайті конкурсу. Коли саме почнеться голосування для категорії "Решта світу" поки не повідомляється. Своєю чергою, організатори вже вибачилися за тимчасові незручності.

Зазначимо, наразі жодних подробиць розслідування не розголошують. Лише відомо, що Йоста Кляйна відсторонили від генеральної репетиції свого номеру у фіналі "Євробачення-2024". Втім, цікаво, що перед цим за 30 хв він був ще присутнім на сцені під час репетиції ходи всіх учасників з прапорами.

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