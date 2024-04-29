"Євробачення-2024": де дивитися, учасники конкурсу і їхні пісні і кому букмекери пророкують перемогу

До міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024", який організовує Швеція, залишилися лічені дні.

Учасники музичних перегонів вже активно готуються. Зокрема, дует співачок alyona alyona та Jerry Heil, який з піснею "Teresa & Maria" представлятиме Україну, вже прибув до Мальме та проводить перші репетиції.

alyona alyona та Jerry Heil під час репетиції номеру для "Євробачення-2024". Фото: eurovision.tv

Редакція сайту ТСН.ua буде ретельно стежити за перебігом подій на конкурсі та вестиме текстову онлайн-трансляцію, аби першими повідомляти вас про найцікавіші моменти шоу. Наразі ж пропонуємо вам дізнатися всі подробиці, які необхідно знати про 68-й пісенний конкурс "Євробачення".

Де та коли відбудеться "Євробачення-2024"

Конкурс традиційно організовує країна-переможниця, представник якої минулого року виборов найбільшу кількість балів. 2023 року перше місце посіла учасниця від Швеції – співачка Loreen з піснею Tattoo.

Конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Організатори "Євробачення-2024" вже ретельно готують Malmö Arena, де учасники боротимуться за перше місце.

Сцена "Євробачення-2024" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Перший півфінал, де виступить Україна, відбудеться 7 травня, другий – 9. Грандіозний фінал запланований на 11 травня. Саме тоді й стане відомо, хто ж у сумі отримає найбільшу кількість балів від глядачів та суддів та стане переможцем 68-го пісенного конкурсу.

Учасники конкурсу

Усього на сцені "Євробачення-2024" виступатимуть представники 37 країн. На конкурс після 30-річної паузи повернувся Люксембург. Водночас від участі після тривалих перемовин відмовилася Румунія, пославшись на фінансові проблеми, які не дають змоги поїхати до Мальме.

Від участі в конкурсі відсторонена країна-агресорка Росія, яка 24 лютого 2022 року розв'язала повномасштабну війну проти України. Європейська мовна спілка (EBU) скасує своє рішення лише після того, як у країні зміниться політичний режим.

2021 року EBU також дискваліфікувала Білорусь через порушення прав людини в країні. Дискваліфікація мала тривати три роки, але 2024 року організатори оголосили, що немає підстав змінювати своє рішення. Тож, Білорусь безстроково заборонили брати участь у конкурсі.

Ведучі "Євробачення-2024"

Цьогоріч конкурс довірили вести двом популярним ведучим, імена яких оголосили у лютому. Так, шоу вестиме шведська телеведуча Петра Меде, якій вже випадала така нагода 2013-го та 2016 років.

Ведучі "Євробачення-2024" Петра Меде та Малін Акерман / Фото: instagram.com/eurovision

Другою ведучою стала канадійська акторка шведського походження Малін Акерман. В її кар'єрі це перший такий досвід.

Україна на "Євробаченні-2024"

Україну цьогоріч на конкурсі представлятиме дует співачок alyona alyona та Jerry Heil. Саме їм на нацвідборі вдалося у сумі вибороти найбільшу кількість балів від глядачів та суддів. Цікаво, що Jerry Heil двічі намагалася потрапити на "Євробачення", але їй вдалося лише з третьої спроби. А от для alyona alyona це перший досвід.

Артистки змагатимуться за перемогу на конкурсі з піснею "Teresa & Maria", яку вони виконують двома мовами – англійською та українською. Щоправда, довкола треку ходило чимало обговорень через згадування Мати Терези, яка є доволі спірною персоною. Однак EBU не помітила жодних порушень правил "Євробачення".

Виступи країн у півфіналах

Дует alyona alyona та Jerry Heil вперше вийде на сцену "Євробачення-2024" 7 травня, адже Україна жеребкуванням потрапила до першого півфіналу. Також відомо, що артистки виступатимуть на конкурсі під номером п'ять.

Порядок виступів у першому півфіналі:

Кіпр: Силія Капсіс - Liar Сербія: Teya Dora – Ramonda Литва: Silvester Belt - Luktelk Ірландія: Bambie Thug - Doomsday Blue Україна: alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria Польща: LUNA - The Tower Хорватія: Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim Ісландія: Гера Бйорк - Scared of Heights Словенія: Raiven - Veronika Фінляндія: Windows95man - No Rules! Молдова: Наталія Барбу - In the Middle Азербайджан: Fahree та Ількін Довлатов - Özünlə apar Австралія: Electric Fields - One Milkali (One Blood) Португалія: Іоланда - Grito Люксембург: Талі - Fighter

Порядок виступів у другому півфіналі:

Мальта: Сара Боннічі - Loop Албанія: Беса - Titan Греція: Маріна Сатті - Zari Швейцарія: Nemo - The Code Чехія: Aiko - Pedestal Австрія: Kaleen - We Will Rave Данія: SABA - Sand Вірменія: Ladaniva - Jako Латвія: Dons - Hollow Сан-Марино: Megara – "11:11" Грузія: Нуца Бузаладзе - Firefighter Бельгія: Mustii - Before the Party's Over Естонія: 5MIINUST та Puuluup – "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi" Ізраїль: Еден Ґолан - Hurricane Норвегія: Gåte - Ulveham Нідерланди: Йост Кляйн – Europapa

Кому букмекери прогнозують перемогу

На офіційному сайті "Євробачення" є букмекерський прогноз, але в їхній таблиці імена постійно змінюються. Тривалий час на першому місці була саме Україна. Однак alyona alyona та Jerry Heil опустилися в таблиці.

Нині перше місце пророкують Швейцарії, яку представлятиме виконавець Nemo з піснею The Code. У таблиці швейцарця наздоганяє представник Хорватії Baby Lasagna, який змагатиметься за перемогу з композицією Rim Tim Tagi Dim.

Прогнози букмекерів на "Євробачення-2024" / Фото: eurovisionworld.com

Тим часом Україна нині перебуває на п'ятій сходинці. На думку букмекерів, alyona alyona та Jerry Heil з ймовірністю 8% на конкурсі посядуть саме таке місце.

Де дивитися "Євробачення-2024"

Півфінали та грандіозний фінал "Євробачення-2024" можна буде подивитися на телеканалі "Суспільне Культура". Також трансляція конкурсу відбуватиметься на сайті eurovision.ua, на YouTube "Євробачення Україна" та інших діджитал-платформах "Суспільного".

Зазначимо, що редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на конкурсі та вестиме текстову онлайн-трансляцію. Ми першими повідомимо, хто ж стане переможцем "Євробачення-2024".

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