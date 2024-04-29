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"Євробачення-2024": де дивитися, учасники конкурсу і їхні пісні і кому букмекери пророкують перемогу

"Євробачення-2024": де дивитися, учасники конкурсу і їхні пісні і кому букмекери пророкують перемогу

"Євробачення-2024"

Музичний конкурс розпочнеться вже 7 травня.

До міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024", який організовує Швеція, залишилися лічені дні.

Учасники музичних перегонів вже активно готуються. Зокрема, дует співачок alyona alyona та Jerry Heil, який з піснею "Teresa & Maria" представлятиме Україну, вже прибув до Мальме та проводить перші репетиції.

alyona alyona та Jerry Heil під час репетиції номеру для
alyona alyona та Jerry Heil під час репетиції номеру для "Євробачення-2024". Фото: eurovision.tv

Редакція сайту ТСН.ua буде ретельно стежити за перебігом подій на конкурсі та вестиме текстову онлайн-трансляцію, аби першими повідомляти вас про найцікавіші моменти шоу. Наразі ж пропонуємо вам дізнатися всі подробиці, які необхідно знати про 68-й пісенний конкурс "Євробачення".

Де та коли відбудеться "Євробачення-2024"

Конкурс традиційно організовує країна-переможниця, представник якої минулого року виборов найбільшу кількість балів. 2023 року перше місце посіла учасниця від Швеції – співачка Loreen з піснею Tattoo.

Конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Організатори "Євробачення-2024" вже ретельно готують Malmö Arena, де учасники боротимуться за перше місце.

Сцена
Сцена "Євробачення-2024" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Перший півфінал, де виступить Україна, відбудеться 7 травня, другий – 9. Грандіозний фінал запланований на 11 травня. Саме тоді й стане відомо, хто ж у сумі отримає найбільшу кількість балів від глядачів та суддів та стане переможцем 68-го пісенного конкурсу.

Учасники конкурсу

Усього на сцені "Євробачення-2024" виступатимуть представники 37 країн. На конкурс після 30-річної паузи повернувся Люксембург. Водночас від участі після тривалих перемовин відмовилася Румунія, пославшись на фінансові проблеми, які не дають змоги поїхати до Мальме.

Від участі в конкурсі відсторонена країна-агресорка Росія, яка 24 лютого 2022 року розв'язала повномасштабну війну проти України. Європейська мовна спілка (EBU) скасує своє рішення лише після того, як у країні зміниться політичний режим.

2021 року EBU також дискваліфікувала Білорусь через порушення прав людини в країні. Дискваліфікація мала тривати три роки, але 2024 року організатори оголосили, що немає підстав змінювати своє рішення. Тож, Білорусь безстроково заборонили брати участь у конкурсі.

Ведучі "Євробачення-2024"

Цьогоріч конкурс довірили вести двом популярним ведучим, імена яких оголосили у лютому. Так, шоу вестиме шведська телеведуча Петра Меде, якій вже випадала така нагода 2013-го та 2016 років.

Ведучі
Ведучі "Євробачення-2024" Петра Меде та Малін Акерман / Фото: instagram.com/eurovision

Другою ведучою стала канадійська акторка шведського походження Малін Акерман. В її кар'єрі це перший такий досвід.

Україна на "Євробаченні-2024"

Україну цьогоріч на конкурсі представлятиме дует співачок alyona alyona та Jerry Heil. Саме їм на нацвідборі вдалося у сумі вибороти найбільшу кількість балів від глядачів та суддів. Цікаво, що Jerry Heil двічі намагалася потрапити на "Євробачення", але їй вдалося лише з третьої спроби. А от для alyona alyona це перший досвід.

Артистки змагатимуться за перемогу на конкурсі з піснею "Teresa & Maria", яку вони виконують двома мовами – англійською та українською. Щоправда, довкола треку ходило чимало обговорень через згадування Мати Терези, яка є доволі спірною персоною. Однак EBU не помітила жодних порушень правил "Євробачення".

Виступи країн у півфіналах

Дует alyona alyona та Jerry Heil вперше вийде на сцену "Євробачення-2024" 7 травня, адже Україна жеребкуванням потрапила до першого півфіналу. Також відомо, що артистки виступатимуть на конкурсі під номером п'ять.

Порядок виступів у першому півфіналі:

  1. Кіпр: Силія Капсіс - Liar
  2. Сербія: Teya Dora – Ramonda
  3. Литва: Silvester Belt - Luktelk
  4. Ірландія: Bambie Thug - Doomsday Blue
  5. Україна: alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
  6. Польща:  LUNA - The Tower
  7. Хорватія: Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim
  8. Ісландія: Гера Бйорк - Scared of Heights
  9. Словенія: Raiven - Veronika
  10. Фінляндія: Windows95man - No Rules!
  11. Молдова: Наталія Барбу - In the Middle
  12. Азербайджан: Fahree та Ількін Довлатов - Özünlə apar
  13. Австралія: Electric Fields - One Milkali (One Blood)
  14. Португалія: Іоланда - Grito
  15. Люксембург: Талі - Fighter

Порядок виступів у другому півфіналі:

  1. Мальта: Сара Боннічі - Loop
  2. Албанія: Беса - Titan
  3. Греція:  Маріна Сатті - Zari
  4. Швейцарія: Nemo - The Code
  5. Чехія: Aiko - Pedestal
  6. Австрія: Kaleen - We Will Rave
  7. Данія: SABA - Sand
  8. Вірменія: Ladaniva - Jako
  9. Латвія: Dons - Hollow
  10. Сан-Марино: Megara – "11:11"
  11. Грузія: Нуца Бузаладзе - Firefighter
  12. Бельгія: Mustii - Before the Party's Over
  13. Естонія: 5MIINUST та Puuluup – "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"
  14. Ізраїль: Еден Ґолан - Hurricane
  15. Норвегія: Gåte - Ulveham
  16. Нідерланди: Йост Кляйн – Europapa

Кому букмекери прогнозують перемогу

На офіційному сайті "Євробачення" є букмекерський прогноз, але в їхній таблиці імена постійно змінюються. Тривалий час на першому місці була саме Україна. Однак alyona alyona та Jerry Heil опустилися в таблиці.

Нині перше місце пророкують Швейцарії, яку представлятиме виконавець Nemo з піснею The Code. У таблиці швейцарця наздоганяє представник Хорватії Baby Lasagna, який змагатиметься за перемогу з композицією Rim Tim Tagi Dim.

Прогнози букмекерів на
Прогнози букмекерів на "Євробачення-2024" / Фото: eurovisionworld.com

Тим часом Україна нині перебуває на п'ятій сходинці. На думку букмекерів, alyona alyona та Jerry Heil з ймовірністю 8% на конкурсі посядуть саме таке місце.

Де дивитися "Євробачення-2024"

Півфінали та грандіозний фінал "Євробачення-2024" можна буде подивитися на телеканалі "Суспільне Культура". Також трансляція конкурсу відбуватиметься на сайті eurovision.ua, на YouTube "Євробачення Україна" та інших діджитал-платформах "Суспільного".

Зазначимо, що редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на конкурсі та вестиме текстову онлайн-трансляцію. Ми першими повідомимо, хто ж стане переможцем "Євробачення-2024".

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