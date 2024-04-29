"Євробачення-2024": де дивитися, учасники конкурсу і їхні пісні і кому букмекери пророкують перемогу

Музичний конкурс розпочнеться вже 7 травня.
До міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024", який організовує Швеція, залишилися лічені дні.
Учасники музичних перегонів вже активно готуються. Зокрема, дует співачок alyona alyona та Jerry Heil, який з піснею "Teresa & Maria" представлятиме Україну, вже прибув до Мальме та проводить перші репетиції.
Редакція сайту ТСН.ua буде ретельно стежити за перебігом подій на конкурсі та вестиме текстову онлайн-трансляцію, аби першими повідомляти вас про найцікавіші моменти шоу. Наразі ж пропонуємо вам дізнатися всі подробиці, які необхідно знати про 68-й пісенний конкурс "Євробачення".
Де та коли відбудеться "Євробачення-2024"
Конкурс традиційно організовує країна-переможниця, представник якої минулого року виборов найбільшу кількість балів. 2023 року перше місце посіла учасниця від Швеції – співачка Loreen з піснею Tattoo.
Конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Організатори "Євробачення-2024" вже ретельно готують Malmö Arena, де учасники боротимуться за перше місце.
Перший півфінал, де виступить Україна, відбудеться 7 травня, другий – 9. Грандіозний фінал запланований на 11 травня. Саме тоді й стане відомо, хто ж у сумі отримає найбільшу кількість балів від глядачів та суддів та стане переможцем 68-го пісенного конкурсу.
Учасники конкурсу
Усього на сцені "Євробачення-2024" виступатимуть представники 37 країн. На конкурс після 30-річної паузи повернувся Люксембург. Водночас від участі після тривалих перемовин відмовилася Румунія, пославшись на фінансові проблеми, які не дають змоги поїхати до Мальме.
Від участі в конкурсі відсторонена країна-агресорка Росія, яка 24 лютого 2022 року розв'язала повномасштабну війну проти України. Європейська мовна спілка (EBU) скасує своє рішення лише після того, як у країні зміниться політичний режим.
2021 року EBU також дискваліфікувала Білорусь через порушення прав людини в країні. Дискваліфікація мала тривати три роки, але 2024 року організатори оголосили, що немає підстав змінювати своє рішення. Тож, Білорусь безстроково заборонили брати участь у конкурсі.
Ведучі "Євробачення-2024"
Цьогоріч конкурс довірили вести двом популярним ведучим, імена яких оголосили у лютому. Так, шоу вестиме шведська телеведуча Петра Меде, якій вже випадала така нагода 2013-го та 2016 років.
Другою ведучою стала канадійська акторка шведського походження Малін Акерман. В її кар'єрі це перший такий досвід.
Україна на "Євробаченні-2024"
Україну цьогоріч на конкурсі представлятиме дует співачок alyona alyona та Jerry Heil. Саме їм на нацвідборі вдалося у сумі вибороти найбільшу кількість балів від глядачів та суддів. Цікаво, що Jerry Heil двічі намагалася потрапити на "Євробачення", але їй вдалося лише з третьої спроби. А от для alyona alyona це перший досвід.
Артистки змагатимуться за перемогу на конкурсі з піснею "Teresa & Maria", яку вони виконують двома мовами – англійською та українською. Щоправда, довкола треку ходило чимало обговорень через згадування Мати Терези, яка є доволі спірною персоною. Однак EBU не помітила жодних порушень правил "Євробачення".
Виступи країн у півфіналах
Дует alyona alyona та Jerry Heil вперше вийде на сцену "Євробачення-2024" 7 травня, адже Україна жеребкуванням потрапила до першого півфіналу. Також відомо, що артистки виступатимуть на конкурсі під номером п'ять.
Порядок виступів у першому півфіналі:
- Кіпр: Силія Капсіс - Liar
- Сербія: Teya Dora – Ramonda
- Литва: Silvester Belt - Luktelk
- Ірландія: Bambie Thug - Doomsday Blue
- Україна: alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
- Польща: LUNA - The Tower
- Хорватія: Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim
- Ісландія: Гера Бйорк - Scared of Heights
- Словенія: Raiven - Veronika
- Фінляндія: Windows95man - No Rules!
- Молдова: Наталія Барбу - In the Middle
- Азербайджан: Fahree та Ількін Довлатов - Özünlə apar
- Австралія: Electric Fields - One Milkali (One Blood)
- Португалія: Іоланда - Grito
- Люксембург: Талі - Fighter
Порядок виступів у другому півфіналі:
- Мальта: Сара Боннічі - Loop
- Албанія: Беса - Titan
- Греція: Маріна Сатті - Zari
- Швейцарія: Nemo - The Code
- Чехія: Aiko - Pedestal
- Австрія: Kaleen - We Will Rave
- Данія: SABA - Sand
- Вірменія: Ladaniva - Jako
- Латвія: Dons - Hollow
- Сан-Марино: Megara – "11:11"
- Грузія: Нуца Бузаладзе - Firefighter
- Бельгія: Mustii - Before the Party's Over
- Естонія: 5MIINUST та Puuluup – "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"
- Ізраїль: Еден Ґолан - Hurricane
- Норвегія: Gåte - Ulveham
- Нідерланди: Йост Кляйн – Europapa
Кому букмекери прогнозують перемогу
На офіційному сайті "Євробачення" є букмекерський прогноз, але в їхній таблиці імена постійно змінюються. Тривалий час на першому місці була саме Україна. Однак alyona alyona та Jerry Heil опустилися в таблиці.
Нині перше місце пророкують Швейцарії, яку представлятиме виконавець Nemo з піснею The Code. У таблиці швейцарця наздоганяє представник Хорватії Baby Lasagna, який змагатиметься за перемогу з композицією Rim Tim Tagi Dim.
Тим часом Україна нині перебуває на п'ятій сходинці. На думку букмекерів, alyona alyona та Jerry Heil з ймовірністю 8% на конкурсі посядуть саме таке місце.
Де дивитися "Євробачення-2024"
Півфінали та грандіозний фінал "Євробачення-2024" можна буде подивитися на телеканалі "Суспільне Культура". Також трансляція конкурсу відбуватиметься на сайті eurovision.ua, на YouTube "Євробачення Україна" та інших діджитал-платформах "Суспільного".
Зазначимо, що редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на конкурсі та вестиме текстову онлайн-трансляцію. Ми першими повідомимо, хто ж стане переможцем "Євробачення-2024".
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