"Євробачення-2024": фаворит букмекерів Baby Lasagna підкорив сцену запальним та енергійним номером

Сьомим на сцену міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024" вийшов представник Хорватії Baby Lasagna, якому букмекери пророкують перемогу в конкурсі.

Харизматичний артист заворожив своїм виступом на міжнародній сцені. Для виконання пісні Rim Tim Tagi Dim представники Хорватії обрали костюми, стилізовані під хорватський фольклор. Під час всього виступу артист розхитував публіку оригінальними рухами разом з шоубалетом. Також у номері були задіяні спецефекти диму, вогню та феєрверків. Кумедності постановки додавали неонові тварини, анімація яких відображалася на головному екрані сцени.

Baby Lasagna / Фото: eurovision.tv

Під час запального приспіву Baby Lasagna виконав свої традиційні рухи руками, які вже стали вірусними в Мережі. Тож, єврофани почали повторювати їх у залі та підспівували знайомі рядки пісні.

До слова, у гумористичній пісні Rim Tim Tagi Dim оспівується економічна еміграція молодих хорватів. Зазначимо, якщо Baby Lasagna все ж посяде перше місце на "Євробаченні-2024", для Хорватії це стане першою перемогою за історію конкурсу.

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію "Євробачення-2024", щоб першими голосити першу десятку конкурсантів, які потраплять до грандфіналу, який відбудеться 11 травня.

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