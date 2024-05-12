"Євробачення-2024": фаворит букмекерів Baby Lasagna підкорив залу шаленими танцями у фіналі

Щойно свій запальний номер на сцені "Євробачення-2024" продемонстрував хорватський представник Baby Lasagna, якому букмекери прогнозують перемогу.

Музикант виконав конкурсну композицію Rim Tim Tagi Dim та викликав чимало емоцій у глядачів. 28-річний представник Хорватії вийшов на сцену у вбранні, стилізованому під хорватський фольклор, й заспівав про їхню національну проблему. Так, у такому кумедному жанрі співак наголошує на еміграції молодих хорватів за кордон у надії на краще майбутнє.

Додають емоцій залі величезні неонові тварини, які видніються на тлі Baby Lasagna та його шоубалету на екрані. До речі, танцівники підсилили символізм виступу і показали як буденні сцени з життя, так і неймовірні танцювальні рухи, які вже розповсюдилися серед єврофанів у Мережі.

Baby Lasagna / Фото: eurovision.tv

Baby Lasagna. Фото: eurovision.tv

Baby Lasagna. Фото: eurovision.tv

Нині букмекери віддають 49% на перемогу Хорватії на "Євробаченні-2024". До речі, у такому разі це буде перша перемога цієї країни за всю історію конкурсу.

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію "Євробачення-2024", де вже зовсім скоро першою оголосить переможця.

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