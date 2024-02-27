"Євробачення-2024": Хорватія обрала учасника, який став головним конкурентом alyona alyona і Jerry Heil

Хорватія обрала свого представника на "Євробачення-2024", який неочікувано став головним конкурентом українських співачок alyona alyona та Jerry Heil.

Від країни до Мальме поїде 28-річний співак Baby Lasagna. На головній сцені міжнародного конкурсу артист виконає запальний трек Rim Tim Tagi Dim.

Композицію вже встигли схвально оцінити єврофани, а деякі навіть пророкують Baby Lasagna перемогу. Про це свідчать букмекерські прогнози. Так, хорват, на їхню думку, посяде друге місце з ймовірність в 11 відсотків. Однак прогнози постійно змінюються. Наразі це головний конкурент представниць України alyona alyona та Jerry Heil. На думку букмекерів, українки посядуть перше місце з ймовірністю в 16 відсотків, хоча раніше він був значно вищим.

Прогноз букмекерів на переможця "Євробачення-2024" / Фото: eurovisionworld.com

До речі, українське журі допомагало Хорватії визначитися з представником. Річ у тім, що в країні специфічна система оцінювання учасників: бали від глядачів, хорватського та міжнародного журі сумуються. Хорватії допомагали обрати представника співачка Світлана Тарабарова, виконавчий продюсер "Радіо Промінь" Максим Яковенко та голова делегації України на "Євробаченні" Оксана Скибінська.

Нагадаємо, цьогоріч "Євробачення" не минає без скандалів. Організатори конкурсу планують дискваліфікувати представницю Ізраїлю. У пісні співачки Еден Голан виявили політичний підтекст. Наразі триває перевірка.

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