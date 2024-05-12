"Євробачення-2024": хто став журі від України та яка країна отримала від них найбільше балів

Суспільний мовник вже розсекретив, хто був у національному журі від України.

Нарешті стало відомо, хто цього року увійшов до складу національного журі "Євробачення-2024" від України та кому було віддано найвищий бал.

Так, цьогоріч членів національного журі обирали шляхом народного голосування у застосунку "Дія", де взяло участь понад 235 тис. українців. Так серед 10 претендентів було обрано лише п'ятірку лідерів.

Тож, як повідомили у суспільному мовнику, до складу журі увійшли: співачка Олена Тополя, продюсерка Ірина Горова, хореографка та режисерка Олена Коляденко, продюсер і хореограф Костянтин Томільченко та музичний оглядач Макс Нагорняк.

Baby Lasagna / Фото: eurovision.tv

Тож, за правилами міжнародного конкурсу, українські експерти чесно та неупереджено напередодні фіналу оцінили виступи кожного учасника, окрім України, й поставили кожному виступу свою оцінку. А вже оголошувала бали у прямому ефірі співачка Джамала, яка свого часу перемогла на "Євробаченні-2016".

Так, найвищу оцінку від українського журі отримала Швейцарія та її представник Nemo - 12 балів.

Євробачення 2024 оцінки журі від України

Євробачення 2024 оцінки журі від України

Зазначимо, редакція сайту ТСН.ua ретельно стежить за перебігом подій на "Євробаченні-2024" та веде текстову онлайн-трансляцію, щоб тримати в курсі найцікавіших подій під час шоу і першою оголосити ім'я переможця.

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