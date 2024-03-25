"Євробачення-2024": хто від України претендує стати членом журі та оцінювати виступи учасників

Стало відомо, хто від України претендує потрапити до складу національного журі на "Євробачення-2024" та оцінювати виступи учасників міжнародного конкурсу.

Так, у "Дії" вже розпочалося відповідне голосування, де можна віддати голос за свого фаворита. Усього, до п'ятірки журі претендують потрапити 10 медійників.

Загалом, від України учасників міжнародного пісенного конкурсу хочуть оцінювати учасниця нацвідбору на "Євробачення-2023" FIЇNKA, музичний оглядач Олексій Бондаренко, музичний журналіст Олександр Варениця, продюсерка Ірина Горова, хореографиня Олена Коляденко, музичний блогер Макс Нагорняк, продюсерка Анна Свиридова, креативний продюсер Костянтин Томільченко, співачка Alyosha та музичний продючер Євген Тріплов.

Розпочалося голосування за склад національного журі на "Євробачення-2024" / Фото: eurovision.ua

Щоб віддати свій голос за фаворита, достатньо зайти в "Дію", в розділі "Сервіси" обрати "Опитування" і проголосувати. Голосування триватиме від 25 березня до 1 квітня. Усього буде п'ять переможців, яких за правилами "Євробачення" оголосять у день фіналу конкурсу – тобто 11 травня.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що цьогоріч у пісенному конкурсі змінили правила. Зміни стосуються виступів учасників від країн "Великої п'ятірки", а також голосування за переможця.

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