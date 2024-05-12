"Євробачення-2024": хто з країн поставив найвищі бали Україні та alyona alyona і Jerry Heil у фіналі

Щойно у шведському місті Мальме відгримів грандіозний фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024", де перемогу здобула Швейцарія.

Україну цьогоріч представляв дует співачок alyona alyona і Jerry Heil, які у фіналі виконали конкурсний трек Teresa & Maria. Артисткам вдалося вибороти третє місце на "Євробаченні-2024".

Цьогоріч журі не надто були щедрими на оцінки для українців. Заповітну 12 Україна отримала лише від Чехії та Молдови. Усього від суддів співачкам вдалося вибороти 146 балів та посісти п'яте місце.

Голосування журі "Євробачення-2024"

А от глядачі були більш щедрими на оцінки. Вони віддали alyona alyona і Jerry Heil 307 балів. У сумі Україна отримала 453 бали. Це допомогло виконавицям потрапити на третє місце.

Результати голосування на "Євробаченні-2024"

Зазначимо, редакція сайту вела текстову онлайн-трансляцію конкурсу. У нашому матеріалі ви можете ознайомитися з найцікавішими подіями на конкурсі та дізнатися, як минув фінал "Євробачення-2024".

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