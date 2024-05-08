"Євробачення-2024": коли у фіналі виступатимуть alyona alyona і Jerry Heil і що таке "вибір продюсера"

Вчора, 7 травня, відгримів перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024", де нарешті визначилися з першою десяткою фіналістів.

Зокрема, alyona alyona і Jerry Heil пройшли до фіналу. Після оголошення результатів на перших фіналістів чекало жеребкування. Зокрема, стало відомо, у якій частині фіналу вони виступатимуть.

Так, у першій частині фіналу, а це від 1 по 13 виступ, на сцені з'являться учасники Литви, Ірландії та Люксембургу.

А от у другій частині, це номери 14-26, свої конкурсні пісні виконають представники Словенії, Фінляндії, Кіпру.

Порядок, у якому виступатиму фіналісти "Євробачення-2024" / Фото: instagram.com/eurovision

Тим часом Україна, Сербія, Португалія та Хорватія дістали "вибір продюсера". Тобто, їхній виступ у фіналі визначатиме саме продюсер шоу. Окрім того, не братимуть участь у жеребкуванні і країни "Великої п'ятірки", адже у них автоматично "вибір продюсера".

alyona alyona та Jerry Heil / Фото: instagram.com/eurovision

Загалом, це нововведення ввели цього року. Організатори "Євробачення-2024" пояснили це тим, що методом жеребкування не завжди був продуманий фінал. Тобто, фаворити могли виступати одне за одним, водночас решта шоу було нецікавим. Тож, аби фінал був динамічним, ввели "вибір продюсера".

Нагадаємо, перший півфінал минув 7 травня. На глядачів чекало чимало сюрпризів. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала про найцікавіші виступи на конкурсі. Тож, пропонуємо подивитися у фото, як минув перший півфінал.

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