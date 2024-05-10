"Євробачення-2024": коли у фіналі виступить Україна і чому режисерка обурена таким "вибором продюсера"

Вже завтра, 11 травня, українські представниці, дует alyona alyona та Jerry Heil, боротимуться за музичну першість у грандфіналі конкурсу "Євробачення-2024".

Так, виконавиці на Malmo Arena виступлять другими. Таке рішення організатори прийняли після того, як українські представниці під час жеребкування після першого півфіналу витягли картку з написом "Вибір продюсера". Таким чином, саме продюсер надав Україні право виступити другими на головній сцені "Євробачення-2024". Про це організатори повідомили сьогодні, 10 травня, зранку.

Порядок виступів учасників у фіналі "Євробачення-2024"

Таким "вибором продюсера" була незадоволена українська режисерка-постановниця цьогорічного номеру дуету alyona alyona та Jerry Heil. Зокрема, Таню Муіньо назвала друге місце виступу "смертельною позицією" та у своєму фотоблогу з іронією написала "дуже чудово з боку команди "Євробачення". До слова, така реакція була викликана спостереженнями, що виступ під номером "два" на "Євробаченні" не дуже вигідний з телевізійної точки зору. Зрештою, лише одна країна за останні 15 років, яка виступала під цим номером, змогла опинитися в десятці лідерів.

Реакція Таню Муіньо на "вибір продюсера"

На такі невтішні прогнози вже відреагували і виконавиці. На їхню думку, жодні "смертельні позиції" не стануть на заваді їхньому блискучому виступу.

"Ми під номером 2 у фіналі вже завтра. Всі кажуть, що це "death spot" (смертельна позиція в контексті виступу, адже за закономірністю телевізійних шоу учасники, які виступають пізніше, мають кращу конвертацію голосування). Такий номер нам обрали продюсери шоу. Ну що ж! Кому як не українцям знати, як це йти до своєї мети попри все! Об'єднуємося та творимо історію разом!", - закликали артистки у фотоблогу.

У коментарях вже точаться активні обговорення, де єврофани, попри все, підтримують переможний настрій alyona alyona та Jerry Heil: "Злякалися, що Україна знову виграє", "EBU злякалися справжніх українських жінок. Сподіваюся, ви зламаєте прокляття другого номеру", "Виступаєте другими, а в результаті будете першими".

Нагадаємо, вже 11 травня дует alyona alyona та Jerry Heil виступить у грандфіналі. Українські представниці боротимуться за перемогу на "Євробаченні-2024" разом з рештою 25 країн-учасниць. Поки пропонуємо переглянути повний список всіх фіналістів конкурсу.

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