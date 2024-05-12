"Євробачення-2024": Нідерланди назвали причину їхньої дискваліфікації і розкритикували рішення EBU

Мовник Нідерландів розкрив справжню причину, через яку їхнього учасника – співака Йоста Кляйна – дискваліфікували з пісенного конкурсу "Євробачення-2024".

Після другого півфіналу стався неприємний інцидент за участю конкурсанта та операторки. Коли артист йшов після свого виступу до "зеленої кімнати", то просив, аби його не знімали на відео та не фотографували. Утім, операторка знехтувала проханням, через що Йост Кляйн замахнувся рукою на камеру.

Йост Кляйн / Фото: Associated Press

"Після виступу в четвер стався інцидент. Всупереч чітко укладеним домовленостям, Йоста зняли на відео, коли він зійшов зі сцени і поспішав до "зеленої кімнати". У той момент Йост неодноразово показував, що не хоче, щоб його знімали. Його проханням знехтували. Це призвело до загрозливого руху Йоста в бік камери", - йдеться в повідомленні мовника.

Зазначається, що учасник жодним чином не торкався операторки. Поліція проводила розслідування і Нідерланди намагалися домовитися з EBU, як вирішити непорозуміння. Однак країну вирішили дискваліфікувати.

Коментар мовника Нідерландів про дискваліфікацію Йоста Кляйна з "Євробачення-2024" / Фото: instagram.com/songfestival.avrotros

"Йост не торкався операторки. Про цей інцидент повідомили, після чого EBU та поліція провели розслідування. Ми консультувалися з EBU і запропонували декілька варіантів рішень. Тим не менш, EBU все ж вирішив дискваліфікувати Йоста Кляйна", - повідомив мовник.

Нідерланди не згодні з таким рішенням EBU. Вони зазначають, що вчинок Йоста Кляйна у цій ситуації є нерівноцінним такому покаранню, як дискваліфікація.

Йост Кляйн на Євробаченні 2024

"Ми вважаємо цей штраф дуже великим і нерівноцінним. Ми виступаємо за хороші манери, нехай не буде непорозумінь, але, на нашу думку, покарання дискваліфікацією не є рівноцінним цьому інциденту. Ми дуже розчаровані та засмучені", - додав мовник.

Нагадаємо, учасника Нідерландів Йоста Кляйна дискваліфікували просто перед фіналом "Євробачення-2024". Причину тоді не повідомляли, однак йшлося про неприємний інцидент, учасниками якого стали співак та жінка зі знімальної групи.

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