"Євробачення-2024": онлайн-трансляція другого півфіналу конкурсу

Сьогодні, 9 травня, о 22:00 розпочнеться другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024".

На головну сцену в Мальме вийдуть 16 представників країн-учасниць. Вони боротимуться за право потрапити до грандіозного фіналу. Єврофани матимуть змогу оцінити виступи таких країн: Мальта, Албанія, Греція, Швейцарія, Чехія, Австрія, Данія, Вірменія, Латвія, Сан-Марино, Грузія, Бельгія, Естонія, Ізраїль, Норвегія та Нідерланди. У нашому матеріалі можна ознайомитися з їхніми піснями, а також в якому порядку вони виходитимуть на сцену.

Вже незабаром завдяки глядацькому голосуванню стане відомо, хто у фіналі разом із alyona alyona і Jerry Heil боротиметься за кришталевий кубок.

Зазначимо, другий півфінал "Євробачення-2024" можна подивитися на офіційному YouTube-каналі конкурсу – Eurovision Song Contest. Раніше ми також писали, де ще ведеться трансляція.

Окрім того, редакція сайту ТСН.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію. Ми першими повідомимо вам найцікавіші події конкурсу та імена всіх фіналістів.

Нагадаємо, грандіозний фінал "Євробачення-2024" відбудеться вже у суботу, 11 травня. Раніше співачка Джамала припустила, чи зможуть alyona alyona і Jerry Heil вибороти перше місце та за якої умови це станеться.

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