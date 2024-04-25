"Євробачення-2024": організатори конкурсу показали перші фото сцени

Організатори "Євробачення-2024" нарешті показали, якою буде головна сцена міжнародного музичного конкурсу.

Над ареною, де за перемогу змагатимуться учасники з 37 країн, працювали художник-постановник Флоріан Відер та дизайнер зі світла Фредрік Стормбі. Близько шести місяців пішло на те, щоб спроєктувати та побудувати сцену "Євробачення-2024".

Сцена "Євробачення-2024" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Загалом арена складається з рухливих світлодіодних кубів та підлоги. Сцена, яка має форму хреста, буде розташована у центрі глядацької зали, тож присутні зможуть зі всіх ракурсів роздивитися виступ учасників.

Творці розташували в Malmö Arena понад дві тисячі різних світлодіодних приладів. Проєктувальники витратили чотири тижні, аби довести це все до ладу.

Сцена "Євробачення-2024" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Зазначимо, 68-й за рахунком пісенний конкурс відбудеться вже через півтора тижня. Зокрема, півфінали стартують 7 та 9 травня відповідно, а грандіозний фінал – 11. Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на конкурсі та першою повідомить найцікавіші події та ім'я переможця.

До речі, нещодавно стало відомо, хто з українських зірок оголошуватиме бали учасникам від України. Відповідальну місію довірили співачці, яка раніше перемагала на "Євробаченні".

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