"Євробачення-2024": організатори конкурсу показали, якою буде революційна сцена у Швеції

Також стало відомо, коли відбудеться жеребкування, де визначать, як учасники виступатимуть у півфіналах.

Організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024" представили, якою буде сцена музичної першості.

Так, 68-й за рахунком музичний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Організатори "Євробачення-2024" вже показали перші макети сцени. Вона буде дещо революційною. Зокрема, сцена розміщуватиметься в центрі глядацької зали, тобто глядачі зі всіх боків зможуть спостерігати за виступом конкурсантів. Вона буде підсвічуватися світлодіодами. Сама ж сцена буде хрестоподібної форми. Розробкою займаються художник постановник Флоріан Відер та дизайнер зі світла Фредрік Стормбі.

Сцена "Євробачення-2024" / Фото: eurovision.tv

Сцена "Євробачення-2024" / Фото: eurovision.tv

"Ми з великою гордістю представляємо наше бачення дизайну сцени та освітлення для пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Ми ще не бачили нічого подібного на "Євробаченні", і ця концепція дає нам безмежні можливості створювати унікальні простори. Творіння Флоріана та Фредріка просто фантастичне, і буде дуже цікаво побачити кінцевий результат", - прокоментувала продюсерка конкурсу Ебба Адіельссон.

Сцена "Євробачення-2024" / Фото: eurovision.tv

Також вже відомо, коли відбудеться жеребкування, під час якого визначатимуть порядок виступів учасників у півфіналах. Так, воно розпочнеться 30 січня о 19:00 за центральноєвропейським часом.

Сцена "Євробачення-2024" / Фото: eurovision.tv

Нагадаємо, Україна поки що не визначилася, хто з артистів представлятиме країну на музичному конкурсі. Однак вже відома дата проведення нацвідбору на "Євробачення-2024".

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