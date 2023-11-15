"Євробачення-2024": перші прогнози букмекерів і на якому місці Україна

Букмекери зробили свої перші прогнози на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024", який відбуватиметься у місті Мальме, Швеція.

Щороку на сайті з новинами про Євробачення "Eurovision world" публікуються ставки букмекерів. Поки що там опубліковані не всі учасники, оскільки більшість країн ще не оголосили своїх представників.

Так, за прогнозами букмекерів наступного року здобути музичну першість має Ізраїль, його шанси оцінюють у 8%. Друге та третє місце пророкують Україні та Швеції. Відсотки країн зрівнялися – по 7%.

Четверте місце букмекери віддали Італії з ймовірністю виграти у 6%, а Норвегія має впевнених 5% перемоги.

Прогнози букмекерів на "Євробачення-2024"

На нижчих сходинках рейтингу опинилися Франція та Іспанія з 4%. У той час як шанси більшості країн, серед яких Фінляндія, Азербайджан, Нідерланди, Великобританія та інші, складають лише 3%.

До слова, деякі єврофани вбачають у таких результатах політичне забарвлення. Все це пов'язується з війною в Україні та Ізраїлі, які в прогнозах букмекерів опинилися у трійці лідерів.

Зазначимо, півфінали "Євробачення-2024" відбуватимуться 7 та 9 травня, а грандфінал – 11 травня.

Нагадаємо, днями організатори нацвідбору на "Євробачення-2024" від України оприлюднили лонглист з 20 учасників. Наразі відбуваються прослуховування всіх артистів, з яких оберуть лише 10. Фіналістів оголосять не пізніше ніж 20 листопада. Вони й поборяться за право представити Україну на міжнародній музичній першості.

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