"Євробачення 2024": пісні фіналістів нацвідбору та порядок їхніх виступів

Між фіналістами нацвідбору відбулося жеребкування.
Сьогодні, 11 січня, "Суспільне" провело жеребкування серед фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2024".
Ведучим заходу став Тімур Мірошниченко, який вже більше 20 років є незмінним коментатором конкурсу "Євробачення" в Україні. Також на жеребкуванні були присутні музичний продюсер Нацвідбору "Євробачення-2024" Дмитро Шуров, представниця "Суспільного" та Володимир Завадюк, який цьогоріч займається організацією національного відбору в Україні.
Порядок виступу фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2024" та їхні пісні:
1. YAKTAK – "Lalala"
2. INGRET – "Keeper"
3. NAZVA – "Slavic English"
4. ANKA – "Палала"
5. Drevo – "Endless chain"
6. alyona alyona & Jerry Heil – "Teresa & Maria"
7. MÉLOVIN – "DREAMER"
8. SKYLERR – "Time is running out"
9. Ziferblat – "Place I Call Home"
10. YAGODY – "Tsunamia"
11. NAHABA – "GLASSS"
Нагадаємо, що фінал нацвідбору на "Євробачення-2024" відбудеться 3 лютого. Саме тоді стане відомо, хто з 11 артистів виборов право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Зазначимо, що цього року "Євробачення" проходитиме у місті Мальме, Швеція. Півфінали, в одному з яких візьме участь представник України, відбудуться 7 та 9 травня, гранд-фінал конкурсу – 11 травня.
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