"Євробачення 2024": пісні фіналістів нацвідбору та порядок їхніх виступів

Сьогодні, 11 січня, "Суспільне" провело жеребкування серед фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2024".

Ведучим заходу став Тімур Мірошниченко, який вже більше 20 років є незмінним коментатором конкурсу "Євробачення" в Україні. Також на жеребкуванні були присутні музичний продюсер Нацвідбору "Євробачення-2024" Дмитро Шуров, представниця "Суспільного" та Володимир Завадюк, який цьогоріч займається організацією національного відбору в Україні.

Фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2024"

Порядок виступу фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2024" та їхні пісні:

1. YAKTAK – "Lalala"

2. INGRET – "Keeper"

3. NAZVA – "Slavic English"

4. ANKA – "Палала"

5. Drevo – "Endless chain"

6. alyona alyona & Jerry Heil – "Teresa & Maria"

7. MÉLOVIN – "DREAMER"

8. SKYLERR – "Time is running out"

9. Ziferblat – "Place I Call Home"

10. YAGODY – "Tsunamia"

11. NAHABA – "GLASSS"

Нагадаємо, що фінал нацвідбору на "Євробачення-2024" відбудеться 3 лютого. Саме тоді стане відомо, хто з 11 артистів виборов право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Зазначимо, що цього року "Євробачення" проходитиме у місті Мальме, Швеція. Півфінали, в одному з яких візьме участь представник України, відбудуться 7 та 9 травня, гранд-фінал конкурсу – 11 травня.

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