"Євробачення-2024": порядок виступів учасників у першому півфіналі та їхні пісні

Пропонуємо дізнатися, хто конкуруватиме з Україною за вихід до фіналу.

Вже незабаром розпочнеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024", який цьогоріч відбудеться в шведському місті Мальме.

Масштабне шоу розпочнеться 7 травня о 22:00. На головну сцену "Євробачення-2024" - Malmö Arena – вийдуть представники 15 країн, серед яких буде й Україна. Однак, лише 10 з них вдасться потрапити до грандіозного фіналу та вибороти шанс на перемогу.

Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за конкурсом, першою повідомить імена 10 фіналістів та чи вдасться співачкам alyona alyona і Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria" вийти до фіналу. Поки ж пропонуємо вам ознайомитися з іменами учасників першого півфіналу, їхніми піснями та порядком виступу.

1. Кіпр: Силія Капсіс - Liar

2. Сербія: Teya Dora – Ramonda

3. Литва: Silvester Belt - Luktelk

4. Ірландія: Bambie Thug - Doomsday Blue

5. Україна: alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

6. Польща: LUNA - The Tower

7. Хорватія: Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

8. Ісландія: Гера Бйорк - Scared of Heights

9. Словенія: Raiven - Veronika

10. Фінляндія: Windows95man - No Rules!

11. Молдова: Наталія Барбу - In the Middle

12. Азербайджан: Fahree та Ількін Довлатов - Özünlə apar

13. Австралія: Electric Fields - One Milkali (One Blood)

14. Португалія: Іоланда - Grito

15. Люксембург: Талі – Fighter

Нагадаємо, 5 травня відбулося офіційне відкриття "Євробачення-2024", де alyona alyona і Jerry Heil прийшли з паскою та крашанками. Як минув захід та чим глядачів дивували учасники – дивіться за посиланням.

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