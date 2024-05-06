"Євробачення-2024": порядок виступів учасників у першому півфіналі та їхні пісні

Пропонуємо дізнатися, хто конкуруватиме з Україною за вихід до фіналу.
Вже незабаром розпочнеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024", який цьогоріч відбудеться в шведському місті Мальме.
Масштабне шоу розпочнеться 7 травня о 22:00. На головну сцену "Євробачення-2024" - Malmö Arena – вийдуть представники 15 країн, серед яких буде й Україна. Однак, лише 10 з них вдасться потрапити до грандіозного фіналу та вибороти шанс на перемогу.
Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за конкурсом, першою повідомить імена 10 фіналістів та чи вдасться співачкам alyona alyona і Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria" вийти до фіналу. Поки ж пропонуємо вам ознайомитися з іменами учасників першого півфіналу, їхніми піснями та порядком виступу.
1. Кіпр: Силія Капсіс - Liar
2. Сербія: Teya Dora – Ramonda
3. Литва: Silvester Belt - Luktelk
4. Ірландія: Bambie Thug - Doomsday Blue
5. Україна: alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
6. Польща: LUNA - The Tower
7. Хорватія: Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim
8. Ісландія: Гера Бйорк - Scared of Heights
9. Словенія: Raiven - Veronika
10. Фінляндія: Windows95man - No Rules!
11. Молдова: Наталія Барбу - In the Middle
12. Азербайджан: Fahree та Ількін Довлатов - Özünlə apar
13. Австралія: Electric Fields - One Milkali (One Blood)
14. Португалія: Іоланда - Grito
15. Люксембург: Талі – Fighter
Нагадаємо, 5 травня відбулося офіційне відкриття "Євробачення-2024", де alyona alyona і Jerry Heil прийшли з паскою та крашанками. Як минув захід та чим глядачів дивували учасники – дивіться за посиланням.
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