"Євробачення-2024": представник Фінляндії без трусів у самій лише футболці вискочив на сцену з яйця

Десятим на сцену міжнародного конкурсу "Євробачення-2024" вийшов представник з Фінляндії Windows95man.

Поява співака надовго запам'ятається єврофанам. Спочатку виконавець постав у величезному яйці, зробленому з джинсів. З перших секунд стає зрозуміло, що артист лежить там без жодної спідньої білизни у самій лише футболці, кепці та шкарпетках з сандалями. Тим не менш, представник Фінляндії прикривав свої інтимні частини тіла зігнутою ногою. Після різкої зміни кадру Windows95man почав бігати сценою з оголеними сідницями перед публікою.

Windows95man / Фото: eurovision.tv

Windows95man / Фото: eurovision.tv

До слова, у прямий ефір не потрапило жодного нецензурного кадру, адже щоразу винахідливість операторів дозволяла прикрити інтимні зони співака. Тож, до кінця свого перформансу представник з Фінляндії демонстрував активні рухи аж допоки з-під стелі не з’явилися шорти. Зрештою, наприкінці виступу Windows95man розсекретив глядачам, що мав спеціальну накладку у колір шкіри.

Публіка залишилася враженою таким задумом постановників, тому щиро нагородила зірку оплесками та гучними оваціями після такого перформансу.

Зазначимо, найцікавіші моменти та витівки артистів можна переглянути в текстовій онлайн-трансляції "Євробачення-2024", де зовсім скоро сайт TCН.ua назве першу десятку фіналістів першого півфіналу.

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