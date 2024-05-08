"Євробачення-2024": представники Словенії приголомшили виступом в "голих" обтислих комбінезонах

Представниця Словенії Raiven підкорила фанатів "Євробачення-2024" незвичним костюмом під час виступу.

Зокрема, номер конкурсантів почався зі спокусливих рухів виконавиці, яка сиділа на підлозі, оточена димом. Представниця Словенії для свого виступу обрала обтислий напівпрозорий чорний комбінезон, через який виднілися її інтимні частини тіла й підкреслювалася струнка фігура. Під час виконання пісні "Veronika" до співачки приєднався шоу-балет. До слова, костюми танцівників також неабияк здивували єфрованів. Через нюдовий колір вбрань їх майже не було помітно.

У конкурсній композиції Raiven оспівується жінка на ім'я Вероніка, яка першою у Словенії була страчена за чаклунство. Тому у номері присутньо багато танцювальних й художніх елементів, які створюють магічну атмосферу. До речі, фани доволі тепло оцінили виступ конкурсантів оплесками наприкінці.

Raiven / Фото: Associated Press

Raiven / Фото: Associated Press

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію "Євробачення-2024". Ми пильно стежимо за всім подіями на головній сцені Швеції, щоб першими повідомити вам про результати конкурсу й хто пройде до грандфіналу.

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