"Євробачення-2024": реакція Ротару, Дорофєєвої, Потапа та інших зірок на виступ України

Українські артисти закликали світ підтримати alyona alyona та Jerry Heil у фіналу конкурсу.
Український дует alyona alyona та Jerry Heil вже підкорив серця своїм номером у гранд-фіналі "Євробачення-2024".
Зірки шоубізнесу об'єдналися з українцями та пильно слідкують за прямою трансляцією шоу. Зокрема, знаменитості вже встигли відреагувати на зворушливий виступ наших артисток у фіналі. І закликали свою багатомільйонну аудиторії не спинятися голосувати за Україну під номером 2.
Софія Ротару
Артистка опублікувала фото Jerry Heil і залишила емоджі у формі серця і номер 2, за яким слід віддати голос за Україну.
Катерина Осадча
Ведуча всією родиною з чоловіком Юрієм Горбуновим і дітьми дивляться конкурс і щиро вболівають за alyona alyona та Jerry Heil.
Надя Дорофєєва
Співачка підтримала колег і зазначила, що "дівчата молодці!".
Тоня Матвієнко
Зірка разом зі Світланою Тарабаровою записали кавер на конкурсну пісню й також побажали дуету перемоги.
Міка Ньютон
Навіть за кордоном знаменитість не забуває про своє коріння та закликає свою іноземну аудиторію віддавати голоси за alyona alyona та Jerry Heil.
Потап
Репер та продюсер вирішив не стояти осторонь і наголосив на неабиякому таланті представниць від України. Тож, побажав не зважаючи на хейт і перешкоди, дійти до омріяного першого місця.
"Це потужна міжнародна платформа, щоб показати світу, які талановиті й творчі українці. І поки диванні експерти та хейтери наввипередки критикують дівчат, європейська публіка у захваті від пісні та номеру. Мені дуже сподобався виступ. Давайте вболівати за дівчат, голосувати та підтримувати їх у соцмережах. Коли ми єдині – ми непереможні", - закликав Потап.
Оля Полякова
Виконавиця зізналася, що від початку "Євробачення-2024" прикута до екрану телевізора та пишається виступом наших конкурсанток.
Наталія Могилевська
Артистка опублікувала фото, як проголосувати за дует і закликала це робити просто зараз.
Маша Єфросиніна
Ведуча звернулася до українців за кордоном і нагадала про важливу справу – проголосувати за дует alyona alyona та Jerry Heil під номером 2.
До речі, як Україна може проголосувати за український дует та решту своїх фаворитів – читайте за посиланням.
Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію конкурсу та першою повідомить, чи перемогли alyona alyona та Jerry Heil на "Євробаченні-2024".
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