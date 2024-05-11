"Євробачення-2024": реакція Ротару, Дорофєєвої, Потапа та інших зірок на виступ України

Український дует alyona alyona та Jerry Heil вже підкорив серця своїм номером у гранд-фіналі "Євробачення-2024".

Зірки шоубізнесу об'єдналися з українцями та пильно слідкують за прямою трансляцією шоу. Зокрема, знаменитості вже встигли відреагувати на зворушливий виступ наших артисток у фіналі. І закликали свою багатомільйонну аудиторії не спинятися голосувати за Україну під номером 2.

Софія Ротару

Артистка опублікувала фото Jerry Heil і залишила емоджі у формі серця і номер 2, за яким слід віддати голос за Україну.

Зірки реагують на виступ України у фіналі Євробачення 2024

Катерина Осадча

Ведуча всією родиною з чоловіком Юрієм Горбуновим і дітьми дивляться конкурс і щиро вболівають за alyona alyona та Jerry Heil.

Зірки реагують на виступ України у фіналі Євробачення 2024

Зірки реагують на виступ України у фіналі Євробачення 2024

Надя Дорофєєва

Співачка підтримала колег і зазначила, що "дівчата молодці!".

Зірки реагують на виступ України у фіналі Євробачення 2024

Тоня Матвієнко

Зірка разом зі Світланою Тарабаровою записали кавер на конкурсну пісню й також побажали дуету перемоги.

Зірки реагують на виступ України у фіналі Євробачення 2024

Міка Ньютон

Навіть за кордоном знаменитість не забуває про своє коріння та закликає свою іноземну аудиторію віддавати голоси за alyona alyona та Jerry Heil.

Зірки реагують на виступ України у фіналі Євробачення 2024

Потап

Репер та продюсер вирішив не стояти осторонь і наголосив на неабиякому таланті представниць від України. Тож, побажав не зважаючи на хейт і перешкоди, дійти до омріяного першого місця.

"Це потужна міжнародна платформа, щоб показати світу, які талановиті й творчі українці. І поки диванні експерти та хейтери наввипередки критикують дівчат, європейська публіка у захваті від пісні та номеру. Мені дуже сподобався виступ. Давайте вболівати за дівчат, голосувати та підтримувати їх у соцмережах. Коли ми єдині – ми непереможні", - закликав Потап.

Зірки реагують на виступ України у фіналі Євробачення 2024

Оля Полякова

Виконавиця зізналася, що від початку "Євробачення-2024" прикута до екрану телевізора та пишається виступом наших конкурсанток.

Зірки реагують на виступ України у фіналі Євробачення 2024

Наталія Могилевська

Артистка опублікувала фото, як проголосувати за дует і закликала це робити просто зараз.

Зірки реагують на виступ України у фіналі Євробачення 2024

Маша Єфросиніна

Ведуча звернулася до українців за кордоном і нагадала про важливу справу – проголосувати за дует alyona alyona та Jerry Heil під номером 2.

Зірки реагують на виступ України у фіналі Євробачення 2024

До речі, як Україна може проголосувати за український дует та решту своїх фаворитів – читайте за посиланням.

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію конкурсу та першою повідомить, чи перемогли alyona alyona та Jerry Heil на "Євробаченні-2024".

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