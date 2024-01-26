"Євробачення-2024": Румунія офіційно відмовилася від участі в конкурсі і назвала причину

Румунська телекомпанія TVR повідомила, що Румунія не виступатиме на цьогорічному "Євробаченні-2024" і назвала причини.

Так, відповідну заяву рада директорів румунської телекомпанії TVR ухвалила вчора, 25 січня, шляхом голосування на засіданні. І повідомила, що такого рішення було не уникнути через фінансові труднощі. За словами телекомпанії, вони б хотіли мати якнайкращу підготовку до пісенного конкурсу і гідно представити Румунію на міжнародній арені, втім їхній цьогорічний бюджет не дозволяє цього зробити.

"Рада директорів затвердила бюджет SRTv на 2024 рік, який не містить достатньо коштів, щоб гарантувати участь Румунії у часи, коли міжнародний конкурс диктує все більш високі стандарти", – повідомляє TVR.

Сцена "Євробачення-2024" / Фото: eurovision.tv

Натомість TVR пояснив, що більшу частину коштів вони спрямували на інші пріоритетніші проєкти. Зокрема, і на трансляцію літніх Олімпійських ігор у Парижі. Тим не менш, наступного року Румунія обіцяє повернутися до участі у "Євробаченні".

Зазначимо, "Євробачення-2024" відбудеться у Швеції, місті Мальме. Перший і другий півфінали конкурсу заплановані на 7 та 9 травня 2024 року, а грандфінал – на 11 травня.

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