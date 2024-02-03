"Євробачення-2024": Руслана у пікантному костюмі феєрично відкрила фінал нацвідбору "Дикими танцями"

Артистка виконала пісню, з якою вона перемогла на міжнародному конкурсі.

Щойно розпочався грандіозний фінал нацвідбору на "Євробачення-2024", який феєрично відкрила співачка Руслана.

Виконавиця продемонструвала свій енергій номер. Руслана виконала хіт "Дикі танці", з яким вона 2004 року перемогла на "Євробаченні". До слова, виступ артистки у нацвідборі розпочався зі звучання трембіт.

Руслана на нацвідборі на "Євробачення-2024"

Після цього вийшла Руслана з танцівниками. До речі, вони були одягнені майже так само, як і 2004 року. Родзинкою номеру співачки стали шалені дикі танці, які вона влаштувала з учасниками балету.

Руслана на нацвідборі на "Євробачення-2024"

До речі, Руслана також розпочала свій виступ із синьо-жовтого прапора, який вона розгорнула та поцілувала просто на сцені, а також промовила слова підтримки українцям та зазначила, що Україна завжди перемагає.

Нагадаємо, тим часом редакція сайту ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію, де розповідає про найголовніші події, які відбуваються на нацвідборі.

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