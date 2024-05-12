"Євробачення-2024": що відомо про переможця конкурсу – швейцарського співака Nemo

Це вже третя перемога Швейцарії за всю історію "Євробачення".

У ніч проти 12 травня відбувся фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024", де перемогу здобула Швейцарія.

Так, тріумфатором вечора став 24-річний співак Nemo, який позиціонує себе небінарною особою та застосовує до себе займенники вони/їх. Їхнє справжнє ім'я – Немо Меттлер.

Музикою Nemo почали займатися ще з раннього дитинства у Швейцарії. Їх завжди приваблювали гра на різноманітних інструментах. Так, свою кар'єру зірка почав 2015-го року, випустивши перший альбом. Вже з 2020-го року вони почали продюсувати інших артистів і набирати популярності на національних шоу. А згодом переїхали до Німеччини.

Відомо, що представник Швейцарії має низку престижних відзнак у своїй країні та користується неабиякою популярністю серед слухачів. Зокрема, Nemo у своїх композиціях розкривають теми гендерної ідентичності, психічного здоров'я та пошуку власного "я. Так, їхня конкурсна пісня The code про "руйнування коду" оспівує складний шлях до прийняття себе і своєї небінарної ідентичності. Вони зазначали, що "не ідентифікують себе ані чоловіком, ані жінкою, тому довелося зламати кілька кодів".

Переможець Євробачення 2024 Nemo. Фото: Instagram Nemo

До того ж учасник Швейцарії полюбляє приміряти різноманітні екстравагантні образи та бути абсолютно щирим у своїх проявах як у реальному житті, так і творчості.

Nemo на Євробаченні 2024 / Фото: Associated Press

Співак Nemo, представник Швейцарії на "Євробаченні-2024" / Фото: Associated Press

Тож, незвичний образ та чуттєву композицію Nemo, скомпоновану з міксу поп-музики, репу та елементів Моцарта, високо оцінили судді та телеглядачі "Євробачення-2024". Під час суддівського голосування виконавцю чимало країн віддали по 12 балів. Так, свою прихильність до творчості артиста висловили журі з України, Австрії, Люксембургу, Данії, Іспанії, Норвегії, Грузії, Фінляндії, Португалії та ще 13 держав. У результаті загальний бал Nemo склав 591 бал.

До слова, після перемоги з артистом стався конфуз. Просто на сцені після виконання свого переможного треку Nemo випадково на емоціях розтрощив свою нагороду у вигляді мікрофона в прямому ефірі шоу. Зрештою, організатори були завбачливими, тому вручили переможцю новий кришталевий трофей.

Nemo на Євробаченні 2024 / Фото: Associated Press

"Не можу повірити. Щойно я виграв "Євробачення" і розбив трофей. Дякую за підтримку, за те, що почули мою історію та історію багатьох інших людей. Бути тут – надзвичайно велика цінність для мене. Не поважати один одного. Любов завжди перемагає", – поділилися емоціями після перемоги Nemo.

Тож, тепер наступне Євробачення у 2025 році відбудеться на батьківщині Nemo у Швейцарії.

Нагадаємо, 68-й конкурс "Євробачення" відбувся у Мальме, Швеція. Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути результат голосування у фіналі та на якому місці опинилася Україна.

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