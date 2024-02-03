"Євробачення-2024": Сергій Танчинець відповів на закиди, що він не має права бути суддею нацвідбору

Лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець прокоментував закиди єврофанів, що він не має права бути членом журі нацвідбору на "Євробачення-2024".

Річ у тім, що суддями конкурсу стали співачка Джамала та шоумен Андрій Данилко, які брали участь у міжнародному конкурсі. А от третій член журі – Сергій Танчинець – не брав жодного разу участі у нацвідборі та "Євробаченні". Тож, єврофани були обурені, мовляв, він не має досвіду, тож не може судити інших фіналістів.

Журі нацвідбору / Фото: corp.suspilne.media

Однак Сергій Танчинець у фіналі нацвідбору зазначив, що у жодних правилах не написано, що член журі має бути безпосередньо причетний до "Євробачення".

"Ніде в правилах не сказано, що член журі повинен мати дотичність до "Євробачення". Я до нього був дотичним, я дивився, вболівав, вболівав за нацвідбори. Коли до мене прийшло розуміння, що я буду членом журі, в мене вдома, окрім музики фіналістів нацвідбору, більше нічого не лунало", - відповів Танчинець.

Також за свого колегу заступилася і співачка Джамала. Виконавиця наголосила, що Сергій Танчинець – автор пісень, тож, кому, як не йому, судити фіналістів.

Сергій Танчинець / Фото: corp.suspilne.media

"Ну вибачте. Конкурс "Євробачення" - це конкурс пісні. А Сергій скільки вже пісень написав? Тобто він, як автор пісень, має право не лише тут сидіти, він має право говорити про ці пісні", - прокоментувала артистка.

Нагадаємо, грандіозний фінал своїм виступом відкрила співачка Руслана. Артистка енергійно виконала хіт "Дикі танці", з яким 2004 року перемогла на "Євробаченні".

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