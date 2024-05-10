"Євробачення-2024": скільки коштів alyona alyona та Jerry Heil зібрали для відбудови розбомбленої школи

До допомоги долучилися як українці, так і іноземні єврофани.

Дует alyona alyona та Jerry Heil назвали суму коштів, яку вдалося зібрати для відбудови гімназії в селі Велика Костромка, Дніпропетровщина, під час "Євробачення-2024".

Так, ще перед від'їздом на конкурс у Мальме, Швеція, виконавиці оголосили про відкриття благодійного збору. Зокрема, наголосили на потребі відбудувати гімназію в селі Велика Костромка, яку вщент зруйнували окупанти ще 2022 року. Тож, через декілька тижнів за допомогою ініціативи "Мій голос відбудовує" на платформі UNITED24 зібралася половина суми – 5 млн грн. Втім, ціль артисток – 10 млн грн. Тож, під час інтерв'ю вони всіляко намагаються нагадати світові про війну в Україні та закликають допомагати їй фінансово.

alyona alyona та Jerry Heil на відкритті "Євробачення-2024" у символічних вбраннях / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Одним з яскравих закликів допомагати українцям є вбрання дуету. Доволі часто alyona alyona та Jerry Heil одягають футболки, до яких причеплені справжні ключі. Зірки неодноразово повторювали, що це символ "фантомного будинку", коли є ключі, але нема куди повернутися. Таким чином представниці України розповідають не лише про про тероризм РФ, але й нагадують про донати для відбудови української гімназії, де раніше навчалося 250 дітей.

alyona alyona та Jerry Heil на відкритті "Євробачення-2024" у символічних вбраннях

Тим часом мешканці Великої Костромки розчулені такою увагою до себе з боку єврофанів та іноземців загалом.

"Колеги зразу плакали. І діти кажуть, як, Ольго Анатоліївно, для нас може весь світ збирати кошти? Так, так збирають. Сказали, вірте, і все буде. До того часу, поки ми не назбираємо всю суму на відбудову, цей проєкт буде існувати", - зазначили працівники Великокостромської гімназії в марафоні "Єдині новини".

Нагадаємо, нещодавно співак Сергій Танчинець зізнався, скільки коштів він передав ЗСУ зі свого благодійного концерту з нагоди дня народження та яким незвичним подарунком довела до сліз колега Злата Огнєвіч.

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