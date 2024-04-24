"Євробачення-2024": стало відомо, хто з зірок від України оголошуватиме бали на конкурсі

Нарешті стало відомо, хто з відомих українських зірок оголошуватиме бали від України учасникам "Євробачення-2024", яке цьогоріч організовує Швеція.

Так, до міжнародного музичного конкурсу лишилося всього декілька тижнів. Організатори та учасники "Євробачення-2024" розкривають все більше деталей. Сьогодні, 24 лютого, стало відомо, хто від України оголошуватиме бали, яке Національне журі поставить учасникам.

Таку місію довірили співачці Джамалі, яка 2016 року брала участь у міжнародному конкурсі з піснею "1944" та привезла до Києва перемогу. 11 травня виконавиця у прямому ефірі оголосить, кому Україна віддала найвищий бал.

Джамала / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

"Переможниця "Євробачення-2016" Джамала стане речницею від України на конкурсі у шведському Мальме. Співачка оголосить бали нацжурі України в прямому ефірі гранд-фіналу "Євробачення-2024" 11 травня", - йдеться в повідомленні "Суспільного".

Зазначимо, вже за декілька тижнів у шведському Мальме стартує "Євробачення-2024". Півфінали конкурсу відбудуться 7 та 9 травня, а фінал – 11. Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на конкурсі, вестиме текстову онлайн-трансляцію та першою повідомить, хто став переможцем.

Нагадаємо, цьогоріч на "Євробаченні" дещо змінили правила. Учасники шоу будуть виступати в іншому порядку. Які зміни відбулися – дивіться за посиланням.

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