"Євробачення-2024": стало відомо ім'я 11-го учасника нацвідбору та його пісня

Сьогодні, 21 грудня, стало відомо ім'я 11-го учасника національного відбору на "Євробачення-2024".

Так, за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" побореться й співачка ANKA. Саме її українці шляхом голосування у застосунку "Дія" вивели у фіналісти нацвідбору. За неї слухачі віддали найбільшу кількість голосів — 80 944 (26,78%).

Окрім того єврофани вже можуть почути першу пісню нацвідбору. І це ANKA з композицією "Палала". Конкурсні треки інших фіналістів оприлюднять вже у січні.

Нагадаємо, місяць тому організатори нацвідбору на "Євробачення-2024" оголосили список 10-ки фіналістів. Серед них опинилися MÉLOVIN, який 2018-го року вже представляв Україну на конкурсі. А також ayona alyona & Jerry Heil, SKYLERR та інші.

Зазначимо, що фінал нацвідбору на "Євробачення-2024" відбудеться вже за декілька місяців, 3 лютого.

Сам 68-й за рахунком міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024" прийме місто Мальме, Швеція. Півфінали, в одному з яких візьме участь представник від України, відбудуться 7 і 9 травня, а от грандіозний фінал – 11 травня.

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