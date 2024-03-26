"Євробачення-2024": під яким номером виступить Україна у першому півфіналі в Швеції

Українські представниці вже 7 травня заспівають на "Євробаченні-2024" під номером п'ять.

Організатори "Євробачення-2024", яке цьогоріч проводитиметься у Мальме, Швеції, провели традиційне жеребкування для визначення черги виступів всіх учасників.

Так, Україна презентуватиме свою композицію у першому піфвіналі під номером п'ять. Про це стало відомо за результатом жеребкування. До слова, у першому півфіналі виступлять також країни-засновниці "Євробачення". Зокрема, Велика Британія, Німеччина та Швеція.

Порядок виступів усіх країн на Євробаченні-2024. Фото: Суспільне Культура

Зазначимо, цьогоріч на міжнародний пісенний конкурс від України поїде дует артисток alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria, адже саме їх шляхом народного голосування обрали у нацвідборі.

До слова, 68-й за рахунком пісенний конкурс відбудеться в місті Мальме, Швеція. Півфінали минуть 7 та 9 травня, а фінал – 11. Тож, вже 7 травня на головній сцені "Євробачення-2024" ми вболіватимемо за наших alyona alyona & Jerry Heil під номером п'ять.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про кардинальні зміни у правилах проведення співочого конкурсу. Зокрема, змінилися правила голосування у фіналі "Євробачення-2024", з якими можна ознайомитися за посиланням.

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