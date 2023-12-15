"Євробачення-2024": стало відомо, якою буде тема та графічне оформлення пісенного конкурсу

Шведська телерадіокомпанія SVT та Європейська мовна спілка (EBU) повідомили, якою буде тема та айдентика "Євробачення-2024".

Так, тема 68-го пісенного конкурсу звучатиме як "Вогні Євробачення". Про це повідомили на офіційному сайті. Таку концепцію легко зрозуміти за допомогою відео від організаторів "Євробачення-2024". Зокрема, у ролику вдалося поєднати північне сяйво та гармонійний ритм звуку. Також помітно безліч кольорових градієнтів.

"Пишаємося тим, що представляємо спеціально розроблену айдентику, гнучку та корисну як на екрані, так і поза ним. Графіка натхненна чарівним північним сяйвом, краса і таємничість якого трансформувалася у "Вогні Євробачення", – розповіла Крістель Тольсе Віллерс, заступниця виконавчого продюсера "Євробачення-2024" від шведського мовника SVT.

Розробниками художньої концепції стали Йохан Белло та його дизайнерська агенція "Uncut". За їхніми словами, вони надихалися вертикальними лініями, які пронизують північне сяйво так само, як і звукові еквалайзери.

"Наша айдентика – це не просто логотип, а ціла історія, основою якої є північне сяйво, а рушійною силою – кольорова палітра бренду Євробачення. Таке поєднання елементів створює динамічну та універсальну палітру, яка відкривається для творчого використання у різні способи", – зазначив Белло.

Нагадаємо, "Євробачення-2024" відбудеться у травні наступного року у шведському місті Мальме. Участь візьмуть представники 37 країн. Півфінали відбудуться 7 та 9 травня, а гранд-фінал шоу – 11 травня на стадіоні Malmö Arena.

В Україні вже розпочали активну підготовку до "Євробачення-2024". Так, стала відома дата фіналу українського нацвідбору.

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