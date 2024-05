"Євробачення-2024": текст і переклад пісні The Code небінарного співака Nemo

У ніч проти 12 травня відгримів грандіозний фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024", яке минуло у Швеції.

Кришталевий кубок цьогоріч вдалося вибороти Швейцарії. Країну представляв небінарний співак Nemo. Саме їм вдалося підкорити і професійне журі, і глядачів своїм номером. У сумі Nemo отримали 591 бал та стали 68-м переможцями "Євробачення".

Переможець Євробачення 2024 Nemo / Фото: Associated Press

Перше місце виконавцям принесла конкурсна пісня The Code. Nemo не приховували, про що саме їхній трек. Зокрема, вони розповіли, як усвідомили свою небінарність і зрозуміли, що не є ані жінкою, ані чоловіком. Тож, Nemo так і говорять, що їм довелося "зламати декілька кодів".

Тим часом сайт ТСН.ua вирішив поділитися текстом та перекладом переможної пісні The Code, аби наші читачі мали змогу ознайомитися, як Nemo минув шлях до своєї усвідомленості.

The Code – текст пісні

Welcome to the show, let everybody know

I'm done playing the game, I'll break out of the chains

You better buckle up, I'll pour another cup

This is my bohème, so drink it up, my friend

Uh, uhh

This story is my truth

I, I went to hell and back to find myself on track

I broke the code, oh ohh

Like ammonites, I just gave it some time

Now I found paradise

I broke the code, oh ohh

Let me tell you a tale about life

'Bout the good and the bad, better hold on tight

Who decides what's wrong, what's right

Everything is balance, everything's light

I got so much on my mind and I been awake all night

I'm so pumped, I'm so psyched

It's bigger than me, I'm getting so hyped, like

Uhh

Let me taste the lows and highs

Uhh

Let me feel that burning fright

This story is my truth

I, I went to hell and back to find myself on track

I broke the code, oh ohh

Like ammonites, I just gave it some time

Now I found paradise

I broke the code, oh ohh

Somewhere between the 0's and 1's

That's where I found my kingdom come

My heart beats like a…

Somewhere between the 0's and 1's

That's where I found my kingdom come

My heart beats like a drum

I, I went to hell and back to find myself on track

I broke the code, oh ohh

Like ammonites, I just gave it some time

Now I found parаdiѕe

I broke the code, oh ohh

Небінарний переможець "Євробачення-2024" Nemo / Фото: eurovision.tv

The Code - переклад пісні

Вітаю на шоу, знайте всі

Що я закінчив грати в цю гру та зірвав кайдани

Краще приготуйся, бо я наповню нову чашу

Своєю свободою, правдою та переконаннями, пий до дна, мій друже

А-а-а-х, а-а-а-ах

Це історія мого тернистого шляху

Я, я пройшли крізь вогонь і воду, щоб вернутись на свій шлях

Я зламали цей код, а-а-а

Наче вимерлий молюск, я віддався часу

Тепер я знайшли рай

Я зламав цей код, а-а-а

Ну а тепер, розкажу тобі байку про життя

Про добро і зло, тримайся міцніше

Хто вирішує що таке погано, а хто - що таке добре?

Все у балансі, це все світло

У мене так багато чого в голові, я не могли заснути всю ніч

Мене це так торкнуло, розхвилювало

Це більше за мене, я такі стурбовані

А-а-а-ах

Дозволь скуштувати злети та падіння

А-а-а-ах

Дозволь відчути пекельний страх

Це історія мого тернистого шляху

Я, я пройшли крізь вогонь і воду, щоб вернутись на свій шлях

Я зламали цей код, а-а-а

Наче вимерлий молюск, я віддалися часу

Тепер я знайшли рай

Я зламали цей код, а-а-а

Десь поміж нулями та одиницями

Саме там знайшли своє небесне царство на землі

Моє серце б'ється наче

Десь поміж нулями та одиницями

Саме там знайшли своє небесне царство на землі

Моє серце виривається з грудей

Я, я пройшли крізь вогонь і воду, щоб вернутись на свій шлях

Я зламали цей код, а-а-а

Наче вимерлий молюск, я віддалися часу

Тепер я знайшли рай

Я зламали цей код, а-а-а

Nemo на Євробаченні 2024 / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Україна цьогоріч на "Євробаченні-2024" посіла третє місце. Пропонуємо дізнатися, хто поставив alyona alyona і Jerry Heil найвищі бали та як за дует голосували у фіналі.

