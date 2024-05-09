"Євробачення-2024": учасниця Мальти у сексі-боді ошелешила запальними танцями і небезпечним сальто

Першою серед конкурсантів "Євробачення-2024" підкорювати ефектним номером вийшла співачка Сара Боннічі з піснею Loop від Мальти.

Для свого запального номеру 25-річна артистка обрала відверте сріблясте боді з глибоким декольте, яке підкреслило її фігуру. Окрім того, під час композиції Сара демонструвала спокусливі танці, а її шоу-балет з оголеним торсом додавав ще більшої пікантності виступу. Танцівники кружляли представницю Мальти на руках, допоки вона виконувала видовищні гімнастичні трюки. Наприкінці Сара одягла на очі пов'язку та вкотре продемонструвала гнучкість, зробивши шпагат і сальто. Тим часом на сцені з'явилися феєрверки та дим.

Євробачення 2024, Сара Боннічі. Фото: eurovision.tv

До речі, Сарі Боннічі вдалося потрапити на головну сцену "Євробачення" з другої спроби. Співачка намагалася вибороти першість у національному відборі Мальти ще 2022 року, однак тоді вона посіла 12 місце.

Євробачення 2024, Сара Боннічі. Фото: eurovision.tv

Євробачення 2024, Сара Боннічі. Фото: eurovision.tv

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію шоу. Ми пильно слідкуємо за "Євробаченням-2024", щоб першими повідомити про яскраві виступи конкурсантів і зірок на сцені у Швеції. А вже наприкінці вечора ми оголосимо про фіналістів другого півфіналу.

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